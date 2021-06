Sénégal: Diourbel - Tournée nationale sur la campagne agricole - 91 % des semences d'arachide mises en place

Le Directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du développement rural accompagné de son conseiller technique n°1 a organisé une tournée nationale à Diourbel pour s'enquérir de l'état de mise en place et de cession des semences.

Les opérations de cession sont jugées satisfaisantes à Ndoulo et à Ngohe. Toutefois, les membres des commissions ont relevé une insuffisance des quotas de semences d'arachide et l'absence d'étiquettes au niveau des emballages des semences. Le Directeur régional du développement rural de Diourbel, Monsieur Pierre Diouf, estime que le problème de certification est en phase d'être résolu car l'analyste a déjà les résultats.

Les opérations de cession des intrants agricoles se déroulent de façon correcte dans les commissions locales de cession et de réception des semences et de matériels agricoles de Ngohe et de Ndoulo. Pour Mamadou Diouf, le secrétaire municipal de la commune et membre de la commission locale de Ngohe et représentant le sous-préfet de Ndoulo, « nous avons reçu un quota de 50 000 kgs de semences d'arachide décortiquées de bonne qualité dont 45000 Kgs vendues. Nous avons fait des avancées dans le processus de cession des intrants agricoles .Nous pouvons dire que les 90 % de semences ont été écoulées semences ».

Et de poursuivre : « Nous voulons que le quota soit revu à la hausse pour répondre aux besoins des populations. Nous recevions en 2013 un quota de 50 tonnes mais cela n'a pas évolué jusqu'à présent alors que la population est passée de 30 000 habitants à plus de 40 000 habitants. Ce que nous jugeons insuffisant. »

Qui plus est, il dira : « A Ndoulo, les producteurs agricoles ont reçu 100 tonnes de l'opérateur privé semencier Adiou Sène. Ces graines de R2 devraient avoir des étiquettes pour identifier la provenance des semences, le niveau, la variété et la qualité. Lorsque nous avons saisi le service départemental du développement rural, on nous a signalé que le problème est national. Nous avons commencé les opérations. Et nous pouvons certifier que nous avons reçu des graines de qualité ou le kg de semence d'arachide R2 se négocie à 230 frs et nous avons reçu 25 tonnes de semences écrémées du 2ème operateur Sadikh Ababacar Mbacké dont le Kg coûte 440 frs et le sac de 50 kgs est cédé à 22 000 frs.

Chaque paysan devrait avoir 12 kgs de graines de coques et 1,5 kg de semences décortiquées par personne ». En ce qui concerne l'absence d'étiquette, le Directeur régional du développement rural déclarera : « le problème de certification est en cours d'être résolu. L'analyste avait déjà le résultat. C'est l'apposition qui n'est pas aussi rapide. C'est qui fait que vous avez vu des semences qui n'ont pas surement d'étiquettes encore disponibles mais l'analyse est faite. C'est la mise à disposition des analyses qui constituait le retard dans les opérations de cession des graines ».

LA REGION DE DIOURBEL DOTEE

Le Directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural accompagné du Directeur régional du développement rural de Diourbel Monsieur Pierre Diouf et des différents services techniques relevant de la tutelle et des organisations de producteurs Aliou Dia de Force paysanne et de Serigne Moustapha Sylla a visité les points de vente de Ndoulo et Ngohe. Selon lui, le quota de semences d'arachide destiné à la région de de Diourbel est de 4892 tonnes d'arachide dont 54 % de semences écrémées et 46% de semences R2. Plus de 4 000 tonnes de graines soient 91% des quotas ont été reçus, selon Pierre Diouf, le Directeur régional du développement rural.

« Près de 1 400 tonnes ont été commercialisées. Ce qui représente au total 33% que nous jugeons satisfaisant », a-t-il indiqué. Et de faire savoir par suite : « En ce qui concerne les autres espèces diverses. Il s'agit du niébé avec 1574 tonnes dont 675 disponibles, le sorgho 85 tonnes dont 25 réceptionnées. Pour les 10 tonnes de maïs reçue et 127 tonnes de sésame dont 45 sont arrivées. Il s'agit de 100 %. Pour le maïs et pour le niébé, la réception est à 46% et 42% pour le sésame. En ce qui concerne les engrais, les notifications ont été reçues le mercredi dernier. Il n'y a pas encore d'inquiétude car il faut d'abord semer pour pouvoir mettre l'engrais », a-t-il conclu.