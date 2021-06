Sénégal: Réforme de la loi sur le terrorisme en procédure d'urgence - Les explications de Malick Sall

Le ministre de Justice, Me Malick Sall, dit être étonné par le débat sur les réseaux sociaux suite à la conférence de presse des partis de l'opposition portant sur des dispositions contenues dans la loi et qui constitueraient une atteinte à la liberté de manifestation.

Selon Me Malick Sall, la loi de 2016 sur le terrorisme n'a pas été remise en cause. Pour lui, ce qui est dans le texte et est appliqué souligne qu'ils constituent des actes de terrorisme, puni des travaux forcés à perpétuité lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en relation avec une entreprise terroriste, individuelle ou collective, pour but d'intimider une population, pour troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales et internationales. Ce qui est considéré comme terrorisme est aussi, dit-il, le fait «de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque par la terreur».

Mieux, ajoute-t-il, ce qui est visé, ce sont les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel puni par le Code pénal, les violences et voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visés par le dit Code. Les faits incriminés sont la dégradation des biens appartenant à l'Etat intéressant la chose publique. Il y a aussi la fabrication et la détention d'armes prohibées par la Convention internationale sur le commerce des armes.

A en croire le ministre de la Justice, le fait de faire voter la loi en procédure d'urgence s'explique, dit-il, par le fait que seul Code de la Marine marchande sanctionne la piraterie qui n'est pas une sanction pénale. Et, souligne Me Malick Sall, les institutions internationales, garantes des Conventions que le Sénégal a ratifiées, font que le pays a le devoir d'inclure la piraterie maritime dans son Code pénal. L'urgence est aussi, selon le ministre de la Justice, que le Sénégal devait presser le pas pour ne pas être dans la zone rouge du groupe chargé de superviser la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. La date limite fixée au Sénégal est le 22 janvier 2022. Il a accusé un retard d'un an.

ASSEMBLÉE NATIONALE La glissade de Malick Sall

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice n'a pas pu contenir les provocations de certains députés de l'opposition dont Cheikh Abdou Mbacké. Dans sa prise de parole, Me Malick Sall a tenu à répondre à ceux-là qui, souvent, lancent des piques à tout-va. «Je ne peux pas admettre qu'un député vienne ici (au prétoire) pour proférer des insultes», regrette Me Malick Sall.

Continuant toujours dans sa réplique, il soutient : «Je ne suis pas chrétien, mais un musulman, ce sont les chrétiens qui disent que quand on te gifle sur la joue gauche, il faut lui tendre la joue droite. Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Je n'ai ciblé personne. L'âne est celui qui se prend comme tel. Je suis respectueux des institutions ; mais personne d'entre vous ne peut m'impressionner», déclare-t-il, en s'adressant aux opposants. Les députés de l'opposition ont dénoncé cette réponse, en bloquant la séance pendant plusieurs minutes, obligeant le président de l'Assemble Nationale, Moustapha Niasse, à demander au ministre de la Justice de regagner sa place, le temps de décanter la situation. Il est à signaler que le vote de cette loi, long de 8 heures (de débats), s'est tenu dans une ambiance marquée par des invectives, des insultes et une bagarre. Les travaux ont démarré à 11h49min, après l'arrivée du président Moustapha Niasse dans la salle.