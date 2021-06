Sénégal: Cérémonie de dédicace du livre «Aline Sitoé Diatta» - Diagna Ndiaye rend hommage à Karine Silla

Revitaliser la vie d'Aline Sitoe Diatta, figure historique de la période coloniale qui a prôné une résistance pacifique face à l'autorité coloniale. C'est ce qu'a produit Karine Silla Perez.

L'écrivaine a, en ce sens, publié un livre dénommé «Aline et les hommes de guerre» dont la cérémonie de dédicace a eu lieu hier, vendredi 25 juin au musée des civilisations noires. Parmi les personnalités présentes à ce rendez-vous, il y avait Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS).

L'homme d'affaire n'est pas manqué de relever le bien qu'il pense de l'auteure. «Chère Karine, celles et ceux qui, aujourd'hui, par amitié et pour le plaisir d'être présents à vos côtés, pour cette cérémonie de dédicace savent d'instinct que vous êtes une citoyenne du monde, une citoyenne entendue et comprise à la racine du mot, c'est-à-dire la volonté d'ordonner les rapports à soi et à autrui, à toujours faire de l'autre, un autre soi-même», témoigne M. Ndiaye.

Avant d'ajouter : «Votre biographie, riche de sa diversité, de sa densité, nous emmène le long d'un parcours de vie éclectique qui, de la filmographie à l'écriture nous révèle l'esprit libre et curieux que vous n'avez jamais cessé d'être, pour, toujours, créer son « ordre lui-même» ainsi que le recommandait Camus. C'est cette vérité de fond qui demeure au-delà des jeux de rôles qu'assigne l'art cinématographique. Chacune de vos œuvres littéraires laisse transparaître une esthétique qui lui est propre, et porte la marque d'une éthique personnelle.

Esthétique et éthique. Je vois dans ce binôme un fil d'Ariane qui traverse vôtre œuvre et une harmonie qui fait sens. Précisément dans « Aline et les hommes de guerre » vous renouez avec l'une des plus belles traditions du pouvoir symbolique du roman dans sa fonction tribunitienne de restituer à une séquence du passé sa vérité historique».

Et enfin Mamadou Diagna Ndiaye conclut : «offrir en exemple le courage et la résilience d'Aline Sitoé Diatta dans ce que fut son combat contre l'injustice et le poids des préjugés de l'époque, garde une particulière résonnance aujourd'hui que nous vivons un grand désenchantement et une indétermination des temps».