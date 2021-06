Algérie: AEP dans la capitale - Le programme d'urgence entre en vigueur

Alger — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé l'entrée en vigueur dès samedi du programme d'urgence d'alimentation en eau potable (AEP) au niveau de la capitale suite aux perturbations enregistrées ces derniers jours en raison de la raréfaction des ressources en eau.

Trois programmes d'alimentation en eau potable sont prévus dans ce cadre au niveau de la capitale, a fait savoir la SEAAL. Le premier concerne 14 communes qui seront alimentées quotidiennement de 8h00 à 14h00. Il s'agit de la Casbah, Sidi Moussa, Bir Mourad Raïs, Hydra, Ouled Chebel, Tessala El-Merdja, Baba Hassen, Draria, El-Achour, Belouizdad, El Madania, Sidi M'hamed et Rahmania.

Le deuxième programme prévoit une alimentation en eau potable un jour sur deux de 8h00 à 16h00 et concerne 20 communes: Oued Koriche, Raïs Hamidou, Les Eucalyptus, Birkhadem, Gué de Constantine, Beni Messous, Bouzaréah, Aïn Benian, El-Hammamet, Bab El Oued, Bordj El-Bahri, El-Marsa, Mohammadia, Bourouba, Bachdjerrah, Oued Smar, El-Harrach, El-Magharia, Hossein Dey et H'raoua.

Le troisième programme concerne 23 communes qui seront alimentées en eau de 8h00 à 14h00 mais selon un système de distribution hybride: certaines communes seront alimentées quotidiennement et d'autres un jour sur deux.

Les communes concernées par ce troisième programme sont: Bab El Oued, Bologhine, Baraki, Saoula, Birtouta, Ben Aknoun, El-Biar, Chéraga, Dely Ibrahim, Ouled Fayet, Aïn Taya, Dar El Beïda, Douera, Khraicia, Kouba, Reghaia, Rouiba, Alger-centre, Mahelma, Souidania, Staoueli et Zéralda.

Dans cette conjoncture, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger a assuré que tous ses cadres étaient à pied d'œuvre pour la réussite de l'opération, invitant les citoyens à signaler à sa cellule de communication toute panne ou perturbation dans la mise en œuvre de ce programme d'urgence.

La SEAAL a, par ailleurs, affirmé que la wilaya veillera à la stricte application de ce programme d'urgence.

Wali d'Alger: la perturbation est " conjoncturelle"

De son côté, le wali d'Alger, Youcef Cherfa a indiqué, dans des déclarations à la presse, concernant les perturbations de l'alimentation en eau que connaît la capitale: "tout le monde est mobilisé pour l'application du programme et nous demandons aux citoyens de faire preuve de compréhension à l'égard de cette situation due à la baisse des niveaux des barrages", et résultant de la sécheresse que vit le pays depuis plus de 3 années.

Tout en assurant que la situation est "conjoncturelle", le même responsable ajoute : "nous affirmons avec conviction que cette situation (perturbation) se stabilisera à partir de juillet, d'août et de septembre et nous entrerons, par la suite, dans une stabilité durable en terme d'alimentation en eau potable (AEP)".

Et de poursuivre: "Pour faire face à cette situation, nous avons mis en place un programme de distribution qui touche tous les quartiers et avec des horaires qui doivent être respectés par tous les intervenants sur ce réseau, conformément au classement des communes et nous demandons au citoyen de nous accompagner dans l'application de ce programme, d'économiser et de stocker l'eau".

Rappelant le lancement d'un programme urgent dès la mois de juillet prochain, relatif à l'exploitation de 51 puits profonds qui permettra de fournir quelque 80.000 m3 supplémentaires, M. Cherfa ajoute qu'à partir des mois de juillet et d'août prochains, " nous reviendrons vers la mise en service de trois stations de dessalement d'eau de mer, en sus du programmes d'exploitation des eaux superficielles".

Sur instructions du Président de la République, le wali d'Alger a rappelé le lancement, dans les toutes prochaines semaines, de la mobilisation des eaux superficielles, à travers l'entame de l'opération de réalisation de 120 puits profonds et de (nouvelles) stations de dessalement d'eau de mer, en vue de les préparer l'après septembre".