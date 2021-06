Congo-Brazzaville: Criminalité faunique et forestière - Une coopération entre les acteurs clés est indispensable

Les participants à l'atelier de formation et de renforcement des capacités des magistrats et autres acteurs de la chaîne pénale pour lutter contre la criminalité faunique et forestière, organisé à Brazzaville du 22 au 25, ont recommandé une coopération soutenue entre les services chargés de l'application de la loi.

Dans son discours de clôture de l'atelier, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Casimir Ndomba, a appelé les magistrats et autres acteurs de la chaîne pénale à mettre en pratique diverses techniques d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages, l'exploitation forestière et des ressources naturelles illégales.

« Je vous exhorte à mettre en pratique les connaissances acquises lors de l'atelier, à cultiver le partage de l'information et l'intégrité, afin d'atteindre notre objectif commun de démanteler et de réprimer les entreprises criminelles. Le crime organisé reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire, si nous voulons enrayer la menace croissante qu'il fait peser sur la société », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, a renchéri Casimir Ndomba, le financement des activités illicites prend de nombreuses formes et celles-ci contribuent à financer le crime organisé. L'expansion et la prolifération du crime organisé, a-t-il poursuivi, nuisent à l'intégrité de l'Etat et à la prééminence du droit ; tant il est vrai que ce genre de crime demeure un fondement solide de la corruption.

De son côté, le coordonnateur de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Cheikh Touré, a noté que la mise en œuvre des recommandations pertinentes élaborée par les participants à l'issue des travaux, interpelle les pouvoirs publics et les acteurs de la chaîne pénale.

En outre, a-t-il reconnu, les présentes assises ont jeté les bases d'une meilleure coopération intersectorielle entre les différentes administrations, en vue de mener des actions concertées pour venir à bout de la criminalité faunique et forestière, en dépit des contraintes et de la complexité des problématiques.

« Cet atelier a permis également de relever l'importance de la coordination et de la coopération intersectorielle au niveau national et de la coopération judiciaire internationale comme éléments essentiels permettant de faire face à la criminalité organisée et de réfléchir sur le blanchiment des capitaux qui en découlent », a-t-il précisé.