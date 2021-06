Afrique de l'Est: Adhésion de la RDC à la CAE - Début d'une mission de vérification de haut niveau de 10 jours

La mission de vérification de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) a été lancée, le 25 juin, à Goma par le président de la République, Félix Tshishekedi. D'une durée de dix jours, soit du 25 juin au 4 juillet, elle a pour but d'évaluer la capacité de la RDC à être admis dans la CAE.

La mission de haut niveau comprend le secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki, des responsables des organes de la CAE et des ministères des États partenaires de la CAE. Le secrétaire général adjoint de l'EAC chargé des secteurs productif et social, Christophe Bazivamo, dirige l'équipe de vérification à Kinshasa, au nom du secrétaire général. Les autres personnalités qui ont assisté au lancement de cette mission sont notamment le juge président de la Cour de justice d'Afrique de l'Est, le juge Nestor Kayobera ; le député de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est, Abdullah Makame, et le Dr Kevit Desai, secrétaire principal du Kenya pour la CAE.

Vérifier les critères d'admission

L'équipe de vérification examine, entre autres, la situation actuelle de la RDC en droit international et établit le niveau de conformité du pays aux critères d'admission de nouveaux pays tels que prévus dans le Traité de la CAE. Selon ce Traité, les critères d'admission de nouveaux pays dans la CAE comprennent : l'acceptation de la Communauté telle qu'énoncée dans le traité ; l'adhésion aux principes universellement acceptables de bonne gouvernance, de démocratie, d'état de droit, de respect des droits de l'Homme et de justice sociale ; la contribution potentielle au renforcement de l'intégration au sein de la région de l'Afrique de l'Est ; ainsi que proximité géographique et l'interdépendance entre celui-ci (le pays étranger) et les États partenaires de la CAE. D'autres critères incluent l'établissement et le maintien d'une économie de marché. Les politiques sociales et économiques doivent également être compatibles avec celles de la CAE. L'équipe de la mission de vérification a été nommée par le conseil des ministres de la CAE au début du mois de juin. L'équipe comprend trois experts de chaque État partenaire à financer par le secrétariat de la CAE et un maximum de deux experts supplémentaires à financer par la RDC pour mener à bien cette mission de vérification.

Libre circulation des biens et des personnes

Peter Mathuki, secrétaire général de la CAE, a déclaré : « La RDC est voisine de cinq États partenaires de la CAE, à savoir la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. La RDC serait un pays important si elle rejoignait la Communauté de l'Afrique de l'Est et son entrée renforcerait les relations historiques avec l'Afrique de l'Est. L'admission de la RDC stimulerait la Communauté économiquement et géopolitiquement. Le peuple de la RDC bénéficierait de la libre circulation des personnes de la RDC vers d'autres pays sans visa s'ils sont pleinement dans la CAE ». Peter Mathuki a également ajouté que la RDC nommerait également neuf membres de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est et des juges pour la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, organe judiciaire de la CAE.

Le Dr Mathuki a également déclaré que l'entrée de la RDC dans la CAE faciliterait également la libre circulation des marchandises, en particulier vers la région orientale du pays, qui dépend des ports de Dar es Salaam et de Mombasa pour ses importations et ses exportations.« Le président a reçu le message des chefs d'État de la CAE avec beaucoup de bonheur et il attend avec impatience la publication du rapport et, espérons-le, très bientôt, la RDC sera un membre à part entière de la Communauté d'Afrique de l'Est », a-t-il déclaré.

Décision attendue au 22e sommet de la CAE

Le sommet des chefs d'État de la CAE, lors de sa 21e réunion ordinaire, tenue le 27 février 2021, a examiné la demande de la RDC d'adhérer à la CAE et a chargé le Conseil d'entreprendre rapidement une mission de vérification conformément à la procédure de la CAE pour l'admission de nouveaux membres dans la CAE. Après sa rencontre avec Félix Tshisekedi, le Dr Peter Mathuki a révélé que le rapport de la mission de vérification sera présenté au conseil des ministres de la CAE, d'ici novembre 2021. Ce Conseil le présentera, à son tour, au 22e sommet des chefs d'État de la CAE pour examen. Les chefs d'État de la CAE prendront alors une décision sur l'admission ou non de la RDC dans la Communauté. Peter Mathuki a ajouté que l'admission ferait de la RDC le 7e État partenaire de la CAE. « Le commerce intra-CAE a augmenté entre les États partenaires de l'a CAE au cours des dix dernières années. Et nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi nous nous élargissons à la RD Congo pour qu'elle devienne le 7e membre de la CAE », a déclaré Peter Mathuki dans un tweet partagé sur le compte Twitter officiel de la CAE. La mission de haut niveau, explique la CAE, est historique pour la Communauté, qui est sur une trajectoire de croissance depuis sa création en 1999.

Une frontière partagée avec 5 Etats de la CAE

La région orientale de la RDC, indique l'institution, a interagi avec l'Afrique de l'Est par le biais du commerce et des affaires, en plus d'utiliser les ports de Dar es Salaam et de Mombasa pour ses activités d'exportation et d'importation. La RDC partage une frontière avec cinq États partenaires de la CAE, à savoir la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud.

Le 8 juin 2019, la RDC a officiellement demandé à être admise dans la CAE qui compte six membres actuellement : le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a mené une offensive diplomatique au sein de la CAE depuis qu'il a pris ses fonctions en janvier 2019. Au cours des trois premiers mois de sa présidence, il s'est rendu au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. L'adhésion à la CEA ouvrira davantage la RDC au commerce avec les États membres de cette communauté, considérée comme l'une des plus prospères en Afrique. Actuellement, en termes d'échanges, la RDC représente environ 6% des exportations totales des pays de la CAE. Cette dernière permet le libre-échange entre les États membres de la Sadc (Afrique australe) et le Comesa (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), deux organisations dont fait déjà partie la RDC.

Une plainte pour empêcher l'adhésion de la RDC à la CAE

Entre-temps, une plainte a été déposée contre l'adhésion de la RDC à la CAE. En effet, indique l'institution, la division de première instance a autorisé Adam Kyomuhendo (requérant) à signifier son affaire aux procureurs généraux des États partenaires et au secrétaire général de la CAE dans une affaire visant à obtenir des ordonnances provisoires de la Cour restreignant le sommet des chefs d'État de la CAE et le gouvernement de la CAE ou tout organe délégué par le sommet lors de la prise de toute décision concernant la demande de la RDC d'adhérer à la Communauté en tant que 7e membre jusqu'à l'audition et la détermination de l'affaire principale (Référence n°11 de 2020).

Le requérant Adam Kyomuhendo, explique la CAE, s'était déjà adressé au procureur général (AG) de l'Ouganda et, par conséquent, s'adressera aux six autres parties (défendeurs), à savoir l'AG du Burundi, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et du secrétaire général de la CAE. dans la demande n° 11 de 2020 et le tribunal fixera la question pour audition lors de la prochaine session.

Violation des principes du Traité de la CAE

Le requérant demande des ordonnances de la Cour pour empêcher définitivement le sommet des chefs d'État et de gouvernement des États partenaires et le secrétaire général de lAa CAE d'admettre la RDC à la CAE, alléguant que la RDC a détenu, illégalement et sans procès, le militant ougandais Samuel William Mugumya et plus de trente-cinq autres Ougandais pendant plus de six ans, contrairement aux principes fondamentaux et des droits de l'homme pour la création de la CAE tel qu'inscrit dans le Traité.

En outre, le plaignant estime qu'admettre la RDC dans la CAE, à la lumière de ces violations fondamentales des droits de l'homme, reviendrait à violer, de manière flagrante, le traité fondateur de la CAE qui stipule qu'en tant que condition préalable à l'admission dans la Communauté, le sommet doit vérifier et s'assurer que le nouveau membre respecte les principes de la CAE, tels qu'énoncés dans le Traité et adhère aux principes universellement acceptés de bonne gouvernance, de démocratie, d'Etat de droit, de justice sociale et observe les droits de l'homme et des peuples, en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

La CAE

Avec son siège à Arusha, en Tanzanie, la CAE est une organisation intergouvernementale régionale de six États partenaires : le Burundi, le Kenya, du Rwanda, le Soudan du Sud, la République-Unie de Tanzanie et la République d'Ouganda. La CAE abrite 177 millions de citoyens, dont plus de 22% sont des citadins. Elle a une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés et un produit intérieur brut combiné de 193 milliards de dollars américains (statistiques de la CAE pour 2019).