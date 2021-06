Ile Maurice: Vaccination des ados - Les réglements

Il n'y a pas eu de grandes annonces. Simplement une décision prise par le Conseil des ministres et relayée par le Government Information Service. La «regulation» concernant la vaccination sera amendée pour autoriser le vaccin chez les mineurs. À peine la nouvelle sortie, la polémique a commencé à enfler. Quel vaccin sera utilisé ? À partir de quand ? Quelle tranche d'âge sera concernée ?

Parmi tous les vaccins, seul Pfizer est utilisé sur les mineurs. Ce vaccin, dont l'efficacité est prouvé à plus de 90 %, y compris contre le variant Delta, sera bientôt à Maurice. Pour rappel, les États-Unis ont récemment annoncé l'achat et la distribution de 500 millions de doses de Pfizer à 92 pays. Et Maurice en fait partie.

De plus, répondant à une Private Notice Question, le 23 mars, le Dr Kailesh Jagutpal avait précisé que le pays avait déjà commandé 48 451 doses de ce même vaccin de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on n'en connaît pas le nombre de doses le pays disposera.

Qui sera concerné ? Le vaccin à messager ARN a été autorisé par les États- Unis et l'Union européenne pour les 12-17 ans en mai. Cependant, à Maurice, la vaccination sera réservée aux 13-17 ans. «130 000 mineurs tombent sous cette catégorie. Nous allons communiquer sur les modalités dès que le Vaccination Committee aura finalisé les guidelines», nous informe une source qui travaille sur le dossier.

Accord parental

Il nous revient que ces règlementations sont purement administratives et seront mises en place uniquement pour être en conformité avec les spécifications du vaccin. Les critères d'éligibilité seront établis. Les enfants pourront être vaccinés avec le consentement de leurs parents. Un autre formulaire de consentement devra être signé au préalable.

Si les agences internationales ont tous parlé en faveur de la vaccination des adolescents (voir hors-texte), les parents, eux, sont loin d'être rassurés. Encore une fois, le manque d'informations interpelle. Ornella Thomas a déjà pris sa décision. «Je ne ferai pas vacciner mon enfant car je trouve qu'il est trop tôt. Déjà, je ne fais pas confiance à ce vaccin pour les adultes», dit-elle. Quant à Megane Fabre, elle explique qu'elle ne s'est elle-même pas faite vacciner et, donc, suivra la même logique pour ses enfants. «L'efficacité et la fiabilité du vaccin restent à prouver.»

Mais d'autres, à l'instar de Veedushi Bissessur, accueillent la nouvelle avec joie. «Ma fille m'a tout de suite dit qu'elle ira se faire vacciner car cela aidera à protéger ceux autour d'elle. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations claires sur le sujet», fait-elle ressortir. Cette maman confie qu'elle attend toujours un rendezvous pour sa vaccination. «En tant que maman, je veux me faire vacciner car je dois me rendre à l'école. Je ne veux pas être un risque pour les autres.»

USA: des cas d'inflammations au niveau du coeur notés chez les jeunes vaccinés

Depuis que la vaccination a été autorisée aux USA pour les 12-17 ans, des cas de myocardite - une inflammation des muscles extérieurs du coeur - ont été notés chez certains patients. Les études sont toujours en cours pour définir les raisons exactes, mais la vaccination se poursuit car les cas sont bénins et des soins légers ont permis aux patients de guérir. De plus, les cas sont extrêmement rares. Cette semaine, l'Advisory Committee on Immunization des États-Unis s'est réuni pour discuter de ces cas. Il a été noté que les cas sont toujours extrêmement rares : 12,6 cas pour chaque million de vaccinés avec deux doses. Aucun décès n'a été noté. Concernant la tranche d'âge 12-39 ans, trois cas ont été rapportés après que 1 211 080 personnes ont reçu la première dose et sept cas sur 958 721 ayant reçu la deuxième dose. Quant aux 13-17 ans (soit la même tranche d'âge qui sera vaccinée au Pfizer à Maurice), 69 cas ont été recensés sur un million de garçons vaccinés et dix cas chez les filles aux États-Unis. Il faut noter que la myocardite est aussi causée par l'infection au SARS-CoV 2. Au 2 juin, 4 018 cas de multisystem inflammatory syndrome (infection de plusieurs organes du corps, y compris le coeur) ont été notés chez les patients atteins du Covid-19, soit un cas pour chaque 3 200 infections. 36 % des cas concernaient des personnes âgées de 12 à 20 ans et 62 % des cas ont été notés chez des enfants qui ne sont pas d'origine caucasienne. Les agences poursuivent les études et surveillances ; et maintiennent que les bénéfices du vaccin sont bien plus élevés que les risques.