Maroc: La barre des 10 millions de personnes immunisées quasiment franchie

Un tiers de la population marocaine a reçu deux doses de vaccins anti-Covid

Six mois jour pour jour après le début de la campagne de vaccination nationale contre le nouveau coronavirus, la barre des 10 millions de premières doses injectées est quasiment atteinte. En comptant les 71.133 doses administrées samedi, le total des personnes partiellement vaccinées est de l'ordre de 9.882.096. Soit le tiers de l'objectif fixé par les autorités sanitaires au début de la campagne de vaccination, à savoir immuniser 30 millions de Marocains (70% de la population) contre le Sars-Cov-2 qui a déjà fait 9273 morts dont 5 samedi dernier.

En comptant les 8.822.967 personnes ayant reçu la deuxième dose qui leur permet d'être immunisées à hauteur de 79% (AstraZeneca et Sinopharm), 18.705.063 doses ont été injectées au total lors de cette campagne de vaccination. Un total qui classe le Royaume à la 19ème place au niveau mondial, loin derrière la Chine, les Etats-Unis ou encore l'Inde, mais devant la Corée du Sud, la Belgique et l'Arabie saoudite. Cela dit, l'inquiétude grandit. Et pour cause, le nombre de cas actifs est en hausse régulière depuis un peu plus de deux semaines pour atteindre 4.088 cas actifs, si l'on additionne les 493 nouveaux cas de Covid déclarés samedi dernier. Si Casablanca-Settat reste en tête des régions affectées (230 cas enregistrés samedi), elle est talonnée par la région de Marrakech et notamment la ville ocre qui a connu 64 nouveaux cas vendredi et 58 samedi (122 cas Covid+ en 48 heures).

Ces résultats sont relatifs aux 13.271 tests effectués, révélant un taux de positivité de 3,71%, assez bas comparé à d'autres pays. Mais ce n'est pas pour autant que la situation n'est pas préoccupante, à la lumière notamment de l'augmentation des cas de citoyennes et citoyens marocains en réanimation qui sont actuellement au nombre de 216, contre 207, vendredi soir. Mais d'un autre côté, il est rassurant de voir que le nombre de personnes sous intubation invasive est assez bas (5 patients, samedi). Quoique l'avenir ne s'annonce pas forcément sous de meilleurs auspices.

Les raisons sont multiples. D'abord, l'Aïd Al Adha et les nombreux déplacements et visites familiales qui en découlent sont de nature à favoriser la progression et la propagation du Sars-Cov-2, et notamment le variant (Delta), qui serait plus contagieux que tout autre variant. Ensuite à cause des vacances estivales, elles aussi propices aux déplacements et autres regroupements appréciés dont se délecte le nouveau coronavirus. En somme, on ne peut pas encore crier victoire. Mais avoir vacciné un tiers de la population est déjà une performance en soi.

C.C