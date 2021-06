Maroc: Focus sur les opportunités d'export vers les Emirats arabes unis

Les opportunités d'export du Maroc vers les Émirats Arabes Unis ont été mises en exergue lors d'un webinaire, organisé récemment, par l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX).

Intervenant à ce webinaire "Doing business in Emirats arabes unis", initié en partenariat avec le cabinet "Harvard Consulting", l'expert en accompagnement des entreprises au Moyen-Orient Jean-Pierre Labry a avancé plusieurs éléments "encourageants" en termes d'export vers les Emirats arabes unis, grand pays importateur, et ouvert à toutes sortes d'investissements, indique un communiqué de l'ASMEX.

"Il faudrait profiter des excellentes relations entre les Emirats arabes unis et le Maroc et ce grand élan de proximité pour faire du business", a-t-il noté, ajoutant que des investissements de part et d'autre existent d'ores et déjà aujourd'hui, notamment dans la décoration ou encore l'alimentation qui sont importées en grande partie du Maroc.

Pour M.Labry, rapporte la MAP, "il faut continuer de profiter de ces bonnes relations bilatérales pour développer d'avantage les secteurs, vu tous les avantages de ce pays considéré comme le hub de la région".

Au niveau logistique, Dubaï et Abu Dhabi présentent plusieurs avantages et la croissance du pays a été très peu influencée par la pandémie, en comparaison avec la moyenne mondiale, souligne le communiqué.

Doté d'un marché d'un peu plus de 10 millions d'habitants, le pays est tout de même le plus peuplé des pays du Golfe derrière l'Arabie saoudite, alors que son économie est la plus diversifiée de la région, et son PIB par habitant frôle les 40.000 dollars, ajoute la même source.

Plusieurs secteurs sont en développement accéléré pour réduire la dépendance au pétrole. L'industrie, le transport/la mobilité, l'énergie, l'électronique, les télécommunications ou encore les biens de grande consommation sont des secteurs intéressants pour les exportateurs et les investisseurs, relève le communiqué.