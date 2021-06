Cote d'Ivoire: LIGUE 1-Superdivision (6e Journée) - Une ultime journée aux multiples enjeux

Qui sera sacré roi de la saison ? Qui accompagnera le champion en compétitions interclubs ? A qui le soulier d'or ? Autant de questions que se pose tout observateur du football national au moment d'entamer la 6e et dernière journée de la Superdivision, ce samedi 26 juin, au stade Robert Champroux de Marcory et au Vélodrome du Parc des Sports de Treichville. L'ASEC Mimosas fera face au défi du FC San Pedro pour le titre.

A Treichville, la SOA et l'AFAD croiseront le fer en espérant une qualification en Coupe de la Confédération. A côté, plusieurs autres acteurs se livreront bataille pour un autre challenge, celui de meilleur buteur de la saison. Un combat dans lequel on retrouvera Traoré Seydou du Racing et ses 8 réalisations, les Mimos Konaté Karim et Ki Zi Stéphane, les Militaires Soumaré Boukary et Banao Mamadou, le Pétrucien Richard Zumah et le Lion Brou David. Un alléchant Asec-FC San Pedro pour le titre L'ASEC Mimosas (1er, 9 points+4) croise le FC San Pedro (7 points+3) dans une rencontre aux allures de finale. Un finish explosif qui déterminera le champion de la saison, ce samedi 26 juin, au stade Robert Champroux de Marcory.

Dans cette ultime bataille, l'ASEC part avec une belle longueur d'avance. En cinq sorties, les jaune et noir n'ont perdu aucune rencontre. Les coéquipiers du capitaine Cissé Abdoul Karim comptabilisent 2 victoires et 3 nuls. En plus, ils détiennent la palme de la meilleure attaque avec 7 buts inscrits. Derrière, le portier international est allé chercher à trois reprises le cuir dans ses filets.

A côté de la division offensive qui impressionne avec Ki Aziz Stéphane, auteur de trois des sept buts de sa formation en Superdivision, la défense mimos s'affirme par sa rigidité. Et pour cette ultime bataille, Julien Chevalier misera à coup sûr sur la belle santé de Ki Aziz, l'expérience de Cissé Abdoul Karim, Essis Baudelaire, la vitesse de Konaté Karim, tout en espérant que ce dernier retrouve son efficacité perdue depuis la fin de la première partie de saison. Car dans ce dernier face-à-face avec le FC San Pedro, un nul suffit au bonheur des enfants de Sol Béni en quête de leur 27e titre national.

Au match aller d'ailleurs, les deux protagonistes s'étaient quitté dos-à-dos. Youssouf Oumarou, dans le temps additionnel, ayant répondu à l'ouverture du score de Ki Aziz (84e). Si l'ASEC décrochera la lune avec un nul, ce n'est pas le cas des Portuaires qui ont obligatoirement besoin d'une victoire pour espérer décrocher leur premier sacre national. Avec 7 points au compteur, les Pétruciens doivent craindre le dédoublement de l'AFAD qui sera opposée à la SOA.

La Coupe de la Confédération en ligne de mire Le FC San Pedro pourrait tout perdre en cas de défaite. Surtout si dans le même temps, les Lions du Plateau arrivaient à prendre le dessus sur les Militaires. Car dans cette opposition SOA-AFAD, le vainqueur a de fortes chances d'accompagner le champion en compétitions interclubs de la CAF.

Avec 6 points, l'AFAD avaient donné à espérer avant de sombrer au dernier moment. Maintenant les hommes d'Alain Yonsian doivent miser tout sur la 2e place. Du côté de la SOA, l'ambition est identique. Après avoir dominé la poule B de la première phase du championnat, les camarades du capitaine Ange Pondé ont complètement sombré en Superdivision.

Avec une seule victoire en 5 sorties. S'il sera difficile aux hommes de Traoré Siaka Gigi d'accrocher la 2e place en cas de victoire, un succès leur ferait beaucoup de bien au moral. Car il éviterait la dernière place du classement qu'ils occupent actuellement avec 4 points-5. Le titre de meilleur buteur, cet autre challenge A côté de la bataille pour le titre et les places africaines, la dernière journée mettra également aux prises les artificiers du championnat.

Un titre de meilleur buteur pour lequel sept joueurs sont encore en lice. Pour le soulier d'or, les prestations des Mimos Konaté Karim (7 buts) et Ki Zi Stéphane (6 buts), des Militaires Soumaré Boukary (6 buts) et Banao Mamadou (6 buts), du Pétrucien Richard Zumah (7 buts) et du Lion Koffi Brou David (6 buts).

Tous tenteront de détrôner Traoré Seydou du RCA qui est bloqué à 8 buts depuis la 1ère phase du championnat. OG PROGRAMME 18h : ASEC-FC San Pedro (Champroux) 18h : SOA-AFAD (Parc des Sports) CLASSEMENT (5E JOURNÉE) 1er ASEC 9 pts+4 2e FC San Pedro 7 pts+3 3e AFAD 6 pts-2 4e SOA 4 pts-5