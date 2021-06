Angola: Le premier congrès du manioc recommande plus d'investissements dans la chaîne de valeur du manioc

Malanje — Le premier congrès international du manioc a recommandé samedi davantage d'investissements dans la chaîne de valeur du tubercule et la promotion de partenariats public-privé favorables à l'agrobusiness centrés sur l'inclusion des femmes et des jeunes.

Réalisé du 24 au 25 juin, à Malanje, l'événement a également recommandé que les producteurs et les paysans augmentent leurs connaissances sur les techniques et l'utilisation des technologies dans l'agriculture, avec des impacts pertinents sur la quantité et la qualité du manioc produit dans le pays.

Les recommandations du Congrès incluent l'augmentation de la production industrielle de farine de manioc, en utilisant 100% de matière première nationale, visant à réduire le prix du produit, ainsi que la promotion de la réglementation de l'application obligatoire d'un minimum de 30% de farine de manioc dans la production de pain et d'autres produits de pâtisserie.

Le forum a également recommandé la création et la promotion de petites industries de transformation du manioc, en utilisant des incubateurs et des accélérateurs d'investissements dans l'agrobusiness, comme moyen de dynamiser et de développer l'agriculture et de valoriser le tubercule.