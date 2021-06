Afrique Australe: Le pays souhaite transformer les producteurs en fournisseurs

Malanje — La participation de l'Angola aux zones de libre-échange de la SADC et au continent africain pourrait influencer la transformation des producteurs de manioc en fournisseurs ou partenaires de l'agrobusiness au niveau régional, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes.

A l'issue du premier Congrès international du manioc, accueilli par la ville de Malanje, les 24 et 25, Victor Fernandes a rappelé que la présence du pays dans les blocs commerciaux constitue une opportunité d'accès au marché des pays disposant d'une chaîne de valeur substantielle dans le continent, compte tenu du flux de production qui devrait être atteint.

« Lors du développement de ces filières, nous devons prendre en compte une série de facteurs qui permettent la fluidité de la production et de l'approvisionnement, notamment la création de conditions facilitant l'accès aux nouveaux circuits de commercialisation et aux points de transformation régionaux », a-t-il souligné.

D'autre part, il a déclaré que les défis de l'intégration transfrontalière de la production angolaise impliquent l'utilisation de techniques de commercialisation sophistiquées pour les produits nationaux, tels que le manioc et ses dérivés, destinés à des marchés viables, à travers un système commercial solide, intégré aux autres secteurs du pays et de la région, afin de maximiser les résultats attendus.

Il a souligné que la tenue du premier Congrès international du manioc représente une opportunité de vérifier la réalité du secteur de l'industrie et du commerce et d'autres secteurs transversaux, qui garantissent l'absorption d'éléments réels pour évaluer les besoins et améliorer les actions de politique publique au niveau local, par qui a défendu l'institutionnalisation de sa réalisation périodique.

Le congrès s'est déroulé sous le thème « tirer parti de la diversification de l'économie basée sur la chaîne de valeur du manioc » et a débattu pendant deux jours de sujets tels que la promotion et l'accélération du développement industriel durable et inclusif, la stratégie de l'Union africaine pour stimuler le développement de l'agriculture et les avancées scientifiques dans le développement des sciences agricoles en Angola, entre autres.

L'événement, qui visait à promouvoir la chaîne de valeur du manioc et de ses dérivés, a réuni les ministres de l'Économie et du Plan et de l'Agriculture et de la Pêche, les gouverneurs et vice-gouverneurs provinciaux, les secrétaires d'État et les représentants des organisations internationales et des associations professionnelles et coopératives agricoles.