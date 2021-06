Madagascar: Athlétisme - Franck Caloin aux J.O de Tokyo

Un athlète de plus pour le clan malgache. A défaut d'avoir pu aligner des athlètes aux différents tournois qualificatifs et à cause de l'annulation, au dernier moment, des Championnats d'Afrique prévus en Algérie et au Nigéria, la fédération malgache d'athlétisme s'est contentée d'une wild-card.

« Avec la décision du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo de limiter le nombre des participants, les pays n'ont droit qu'à une wild-card. Nous avons déjà envoyé le nom de l'athlète à la fédération internationale, au Comité International Olympique », a souligné Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d'athlétisme. Franck Todisoa Rabearison, le pensionnaire du Centre africain de développement de l'athlétisme (Cada) représentera l'athlétisme malgache sur la piste du stade olympique de Tokyo.

Franck Todisoa Rabearisoa, médaillé d'or des derniers Jeux des îles de l'océan Indien et recordman du 400m de Madagascar avec un temps de 46'80, s'entraîne actuellement à l'Ile Maurice sous la houlette du champion mauricien, Stephan Buckland.

Il a intégré le centre de Maurice en 2017, et sa bourse du Confejes a été renouvelée pour deux ans. Pour le moment, six athlètes disputeront les J.O à Tokyo, dont deux haltérophiles, Eric et Tojo Andriantsitohaina, deux nageurs, Murielle Rabarijaona et Michael Rasolonjatovo, et une judokate, Damiella Nomenjanahary.