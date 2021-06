Madagascar: Fête de l'Indépendance - Un défilé militaire inédit

Première célébration du 26 juin organisée au nouveau stade des Barea à Mahamasina. Premier défilé militaire organisé dans l'après-midi, mais aussi premier défilé dans le cadre de la restructuration de l'Armée.

Une célébration inédite pour la troisième fête de l'Indépendance dirigée par le président Andry Rajoelina sous ce quinquennat. Un événement que tous les observateurs considèrent comme un succès total.

En effet, le pari d'organiser un 26 juin sans incident et sans perte en vie humaine a bien été relevé. Les Forces de l'ordre ont assuré la sécurité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Pas de couac non plus au niveau de la retransmission en direct de l'événement, prise en main par les techniciens de l'ORTM, malgré les polémiques survenues la veille même du jour J. En quelque sorte, les organisateurs qui ont annoncé « un grand show de la souveraineté » ont tenu leur pari. Malgré l'urgence sanitaire, les Malgaches ont, en général, affiché un satisfecit. Particulièrement ceux qui ont eu la chance d'assister au défilé dans ce stade Barea qui, apparemment, est réellement « manara-penitra ».

Même les toilettes du stade ont été prises d'assaut par des spectateurs qui se sont bousculés pour prendre quelques photos et faire des selfies. C'est la première fois en effet que le nouveau stade des Barea accueille un événement officiel de ce genre. Durant la deuxième partie de l'évènement, l'assistance a pu savourer la démonstration de lumières et d'effets spéciaux réalisée par les Chinois responsables du stade Barea, et par des prestataires malgaches. Mais l'événement marquant de cette célébration du 26 juin était les feux d'artifice qui ont clôturé le spectacle. Cadeau du couple présidentiel, ont annoncé les organisateurs, avec comme musique de fond, la chanson « Raiso amin-kafaliana » du député-artiste Rossy.

Restructuration. Conformément à ce qu'a annoncé la hiérarchie militaire, le défilé du 26 juin a reflété la restructuration apportée au niveau de l'armée. 3 300 éléments à pied, environ 200 véhicules motorisés, 5 Cessna et 3 hélicoptères se sont succédé pendant environ 3 heures. Le président Andry Rajoelina est arrivé à Mahamasina à 15h30 après les traditionnels 21 coups de canons. Son épouse Mialy Rajoelina, quant à elle, a fait son apparition au stade cinq minutes plus tôt. Le Chef de l'Etat, également Chef suprême des Forces armées, a ensuite donné le coup d'envoi du défilé proprement dit après un lever de drapeau, suivie d'une revue des troupes qu'il a effectuée avec le ministre de la Défense nationale, le Général Léon Jean Richard Rakotonirina et le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Général Richard Ravalomanana.

Ce sont les membres du club de Taekwondo du Cosfa qui ont ouvert le bal par une démonstration, suivis des élèves-Officiers de la 42e et 43e promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe qui se sont exercés au Silent-drill. Les enfants de troupes du « Sekoly Miaramilam-Pirenena » (Semipi) quant à eux ont effectué une démonstration de synchronisation japonaise. Ce défilé a aussi été marqué par la première participation des militaires formant les 10 Zones de Défense et de Sécurité.

Après le défilé, la prestation artistique réalisée par un millier d'enfants du Centre Akamasoa a particulièrement été appréciée par le public. Même réussite pour 80 jeunes chorégraphes qui ont amené les spectateurs à effectuer une découverte des chants et danses des six provinces. À souligner aussi la rapidité de l'évacuation des spectateurs à la fin de la cérémonie. Hier, le président Andry Rajoelina a sorti un communiqué pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette célébration, entre autres la grande famille des Forces armées, l'équipe de la Présidence de la République, le CTNO, la CUA, les journalistes, ainsi que le peuple malgache à travers l'île.