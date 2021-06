Madagascar: E-Tech - Différents métiers du digital à découvrir

L'entreprise au service du numérique e-Tech du groupe ArkeUp contribue à la digitalisation de Madagascar.

Pour commencer, elle organise du 29 juin au 01 juillet 2021, des webinaires pour faire découvrir les différents métiers du digital qui ont permis la réalisation de plusieurs projets clés et innovants dans le pays. On peut citer, entre autres, le Covdata qui est un logiciel utilisé par l'Etat pour gérer les données sur la Covid-19, le Keredata, Esanandro et bien d'autres projets stratégiques pour des entreprises de renom à Madagascar. E-Tech propose ainsi des séances de partages sur l'entreprise ainsi que sur l'univers des développeurs, le fameux progiciel Odoo et l'AMOA (Assistance Maîtrise d'Ouvrage) dans le cadre de ces webinaires.

Recruter 200 collaborateurs. Mais cette entreprise spécialisée dans le domaine des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) ne se limite pas à la promotion du digital dans le pays et à une simple présentation des différents métiers liés à ce secteur. Elle compte recruter au moins 200 collaborateurs jusqu'à la fin de l'année. De nombreuses opportunités aux postes de développeurs, de business analyst, de directeur et de chef de projet sont, entre autres, à saisir.

Force est de reconnaître que la digitalisation de tous les secteurs d'activités devient incontournable compte tenu de l'évolution technologique dans le monde. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ne fait qu'accélérer davantage cette transformation digitale de plusieurs institutions aussi bien publiques que privées. Et parmi les secteurs d'activités en pleine expansion durant cette crise sanitaire, on a identifié l'e-commerce, les formations en ligne et la création de sites web.

Opportunités de s'épanouir. Parlant de l'historique de l'e-Tech, elle a été créée en 2005. « Elle a été au bord du dépôt de bilan avec seulement trois collaborateurs en activités au moment de la reprise de l'entreprise par l'actuel président du groupe ArkeUp. Aujourd'hui, e-Tech compte plus de 500 collaborateurs », a souligné Dina Rasolo, Directeur des ressources humaines de l'entreprise. Cette entreprise créatrice d'emplois dispose maintenant de plus de 70 types de postes à pourvoir. « Nous donnons une chance à tous les profils, que ce soit aux jeunes fraîchement diplômés qu'aux séniors et autres profils confirmés afin de répondre aux besoins du marché du travail », a-t-il ajouté.

Concernant les collaborateurs au sein de l'e-Tech, « ils auront également l'opportunité de s'épanouir tant personnellement que professionnellement étant donné que l'entreprise met le capital humain au centre de ses préoccupations. Outre les promotions annuelles régulières et l'amélioration de nos couvertures médicales, nos collaborateurs bénéficient en même temps des prix avantageux sur notre marketplace Esanandro », a-t-il conclu.