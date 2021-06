Madagascar: Digitalisation - Cent dix mille cartes d'étudiant à distribuer

La première commande de cartes d'étudiant est arrivée au pays, la semaine dernière.

La distribution de ces cartes débutera dans quelques jours et tous les étudiants auront leurs cartes au plus tard fin août. Les étudiants vont recevoir leurs bourses de 8e et 9e mois directement dans leurs cartes si le taux de régulation du MESUPRES le permet. « Nous avons commandé 110 000 cartes pour les étudiants mais également pour le personnel administratif et technique (PAT) ainsi que les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants », explique une source proche du dossier. Avant la distribution, un processus doit être suivi pour la personnalisation de la carte. « Nous allons commencer par réaliser la customisation des cartes avec le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) car nous avons également commandé les imprimantes spécifiques pour cela », indique la source.

Les renseignements sur les étudiants seront imprimés sur la carte. Cette étape va durer 30 jours. Ensuite, les étapes de l'activation et la vérification de la carte seront effectuées par la Paositra Malagasy (PAOMA). Les cartes auront des fonctionnalités particulières. « Les cartes ont deux fonctionnalités principales, une carte bancaire VISA prépayée qui permet de recevoir les bourses et effectuer les paiements des achats quotidiens (locaux et internationaux). Elle permet aussi de suivre les parcours universitaires des étudiants, leurs mobilités, assiduité, leurs notes et résultats universitaires etc. Tout ceci via une plateforme logicielle centralisée », renchérit la source.

Validité pour 5 ans

La distribution se fera progressivement mais les cartes des étudiants de la capitale seront imprimées en premier pour raison logistique. La carte couvre le cursus d'un étudiant dès la première année jusqu' à la 5e année de son parcours. « La carte est valable 5 ans. Et si un étudiant de 5e année reçoit une carte à ce jour, il pourra toujours l'utiliser même après ses études mais il faudra seulement qu'il alimente son compte Paositra Money », ajoute la source. La mise en service des cartes permet de garantir la fin des grèves en assurant le paiement à temps des bourses.

« La carte étudiant est un moyen simple et rapide pour le l'état malgache de mettre à disposition de l'ensemble des étudiants boursiers leur dotation mensuelle (bourses) mais également le montant des équipements. Ce paiement sera fait dans les temps. Il n'y aura plus de retard dans le paiement des bourses car le paiement se fera directement entre l'état et les étudiants à travers le MESUPRES en utilisant le système de la Paositra Malagasy (Paositra Money) ».

Le renouvellement de la carte est possible en cas de perte ou en cas de redoublement pour les étudiants bénéficiaires. L'étudiant pourra faire une demande de renouvellement de sa carte à ses frais comme les cartes bancaires normales. (... )