Madagascar: Spectacle 26 Juin - Du grand art signé Rossy

Clôturant avec panache une célébration haut en couleurs de la Fête nationale, la prestation du groupe Rossy a marqué les esprits cette année.

SPECTACULAIRE , du « grand art » selon certains. Le passage de Rossy, populaire pour sa musique et son engagement politique en dehors de la scène culturelle, a conquis le public au Kianja Barea, ce 26 juin. Il est d'usage qu'un artiste de renom anime et clôture le défilé des forces armées à Mahamasina chaque année. Fidèle à lui-même, Rossy n'a donc pas dérogé à la règle. L'artiste multi-instrumentaliste et spécialiste de l'accordéon diatonique, son instrument fétiche s'est plu à démontrer son talent. Avec une vingtaine de musiciens et de chœurs à ses côtés, Rossy a marqué de son empreinte la célébration des 61 ans du retour de l'indépendance de Madagascar.

Aux rythmes de son incontournable « Tapolaka gilady », Rossy a tenu en haleine et a captivé son auditoire durant plus d'une heure de concert, fier d'inaugurer cet événement dans le tout nouveau Kianja Barea.

Ce 26 juin, Rossy s'est ainsi redécouvert plus effervescent, plus énergique et dynamique que jamais pour conquérir le cœur des milliers de mélomanes venus le retrouver.

« Feu d'artifices musical »

En mettant les bouchées doubles, il a su une fois de plus proposer un concert à la fois sensationnel et galvanisant pour le public. Un grand moment d'émotions également pour Rossy qui a grandi dans ce quartier. Il a mis un point d'honneur à communier avec le public en les invitant à allumer les torches de leurs téléphones portables pour embellir les gradins de leur lumière, telles des lucioles.

Cerise sur le gâteau, la prestation de Rossy était accompagnée de feux d'artifices. Apprécié depuis toujours pour son amour de la musique traditionnelle, sa marque de fabrique, il a scandé une fois de plus ce patriotisme intarissable à travers chacune de ses chansons. Un voyage musical à travers toute la Grande île, la prestation de Rossy a séduit par sa ferveur. Un concert tout feu, tout flamme.