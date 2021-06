Madagascar: Fête nationale - L'allégresse malgré tout à Antsiranana

Les Antsiranais ont célébré le 61e anniversaire de l'Indépendance dans la liesse malgré les restrictions sanitaires. Ils ont pu organiser des festivités pour marquer l'évènement.

COMME tous les chefs-lieux de province, la ville d'Antsiranana a célébré les 61 ans de l'Indépendance recouvrée, même si la commémoration officielle a été réduite au strict minimum du fait de la crise sanitaire due à la Covid-19. C'est pourquoi les autorités régionales ont annulé les festivités qui risquaient de rassembler plus de deux cents personnes. Disposition qui n'a pas pour autant empêché la population de se retrouver dans la rue dans une liesse populaire.

Tout a débuté par un rassemblement devant la mairie, dans la soirée de vendredi. Les familles par habitude y ont accompagné leurs enfants pour la traditionnelle retraite aux flambeaux et espérant voir des feux d'artifices. Mais elles ont été déçues. Pour adapter la célébration aux exigences de la sécurité sanitaire, les dirigeants ont annoncé que l'évènement annuel de la Place de l'Indépendance sera réduit au défilé militaire qui n'est d'ailleurs pas destiné au grand public.

Ainsi, le 26 juin, une partie de la population s'est retrouvée sur la Place de l'Indépendance ou Place Ritz pour admirer la revue militaire qui s'est déroulée pendant quelques vingt-trois minutes sous la nouvelle cadence surnommée par les militaires eux-mêmes « cadence à la TGV » à cause de son rythme plus rapide (quatre vingt dix-sept pas à la minute). La participation des associations sportives et culturelles a donc été annulée.

Le préfet d'Antsiranana, Herman Reminantenaina, a effectué la revue des troupes tandis que le capitaine de vaisse au Gislain Andriamorasata, commandant en second de la Base aéronavale d'Antsiranana, a dirigé le défilé précédé par la fanfare militaire. Après le passage des trois cent cinquante éléments à pied issus de l'Armée, de la Gendarmerie, de la Police et de l'Administration pénitentiaire, les véhicules motorisés ont défilé bien fait vite fait.

Liesse populaire

À la tribune se trouvaient des personnalités politicoadministratives, limitées au nombre de deux cents per sonnes. Pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas eu de remise de distinctions honorifiques.

L'après-midi, la célébration a revêtu, une toute autre allure pour marquer la fête nationale. La population a afflué vers les Places Ritz et Foch pour assister à des animations respectivement organisées par la vice présidente de l'Assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta et Eden Fitness. Place aux concours de danses et spectacles qui ont attiré de nombreuses personnes, surtout des jeunes et des enfants. Bref, la journée du 26 juin s'est organisée autour de trois éléments principaux, le défilé militaire, la manifestation sportive et l'animation dédiée aux enfants.

Quand aux autorités locales et régionales, elles ont développé le sens de la solidarité et de la cohésion qui doivent animer tous les dirigeants régionaux afin d'atteindre les objectifs de développement d'Antsiranana prônés par le régime actuel. « On peut dire que nous revenons doucement à la vie quotidienne car la pandémie est en grande partie vaincue. Tâchons maintenant de déployer des efforts pour le développement de notre région car l'indépendance est acquise. Notre ennemi n'est plus les colons, mais les obstacles qui empêchent Madagascar de progresser », lance le gouverneur Daodo Arona Marisiky en terminant son discours.