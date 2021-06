Madagascar: Transport aérien - Un unique ATR pour relier le pays

Un seul avion dessert le pays entier. Un seul ATR-72 relie quotidiennement la capitale aux autres provinces de l'île. Il n'y a plus que deux vols par semaine pour relier Antananarivo et Nosy Be ou Antananarivo-Toliara contre quatre au minimum auparavant. Une fois tous les quinze jours pour un vol Tolagnaro-Toliara-Tolagnaro. La destination Morondava a été totalement abandonnée. C'est un véritable parcours du combattant que de trouver des places et surtout des vols pour aller à l'autre bout de Madagascar.

La compagnie Tsaradia disposait encore de cinq appareils en 2020 dont un en chantier. Elle fait seulement des exceptions pour les « backup » ou les vols spéciaux comme pour avoir transporté la délégation présidentielle à Tolagnaro où il a fallu mobiliser deux appareils, lors du colloque régional pour l'émergence du sud de Madagascar. Tsaradia en tant que filiale d'Air Madagascar est en étroite relation avec sa compagnie-mère. « Tout dépend d'Air Madagascar laquelle a réduit de 50% ses activités. Le chômage technique, passage obligé pour la compagnie aérienne, entraîne le chômage forcé du personnel navigant et technique. Air Madagascar n'assure plus que des vols frets ou cargo très ponctuels », explique une source chez Tsaradia.

Refonte

Les problèmes financiers d'Air Madagascar, réduisent ses capacités à honorer ses engagements en termes de frais de location des avions. Depuis le début du mois de juin, les vols domestiques de Tsaradia se retrouvent en difficulté avec 15% d'activités seulement faute d'appareils et de personnel. Ce qui ne couvre même pas ses charges fixes. La fermeture des frontières depuis un an et trois mois aggrave le cas des deux compagnies. Tsaradia en particulier, enregistre trois millions de dollars de déficit d'exploitation.

Le conseil d'administration d'Air Madagascar, en novembre 2020, a déjà parlé d'une révision en profondeur de la synergie de la compagnie avec sa filiale Tsaradia, surtout sur le plan financier. Le tarif actuel de Tsaradia devrait connaître une baisse vu que la demande ne cesse d'augmenter. L'annonce du conseil d'administration de novembre dernier a suggéré qu'une commission provenant du tarif d'Air Madagascar devrait être reversée aux caisses de Tsaradia.

Ce qui s'avère pour l'heure peu pratique étant donné qu'il n'y a plus de vols à l'international opérés par Air Madagascar. Cette demande qui ne cesse de croître ne peut-elle pas être reconsidérée? Le business plan d'Air Madagascar est attendu depuis des mois, de même que le nom de son futur directeur général. L'affaire qui oppose la compagnie malgache et Air France contraint Air Madagascar à payer 46 millions de dollars. Une recherche d'entente serait en cours de réflexion.