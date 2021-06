Cote d'Ivoire: Acquisiition de terrains à Yamoussoukro - 203 douaniers reconnaissants au conseil d'administration de la MUDCI

Finie l'angoisse des 203 agents de l'administration douanière de Côte d'Ivoire qui ont souscrit au projet d'acquisition de terrains semi-viabilisés avec ACD à Yamoussoukro.

Les souscripteurs de ce programme immobilier, initié par la Mutuelle des Douanes de Côte d'Ivoire (MUDCI), disposent de leurs lots sur le site "Beau Lieu" sis à 12 kilomètres de Yamoussoukro. Ils sont entrés en possession de leurs terrains le vendredi 25 juin 2021.

Un moment de bonheur pour ces bénéficiaires qui ont salué à sa juste valeur l'engagement du président du conseil d'administration de la MUDCI, le Colonel Mamadou Dohia Traoré, et son équipe sont parvenus à réaliser une première grosse opération en la matière au profit des "soldats de l'économie" ivoirienne.

Parmi les heureux souscripteurs, des mutualistes réticents au lancement de l'opération après des programmes infructueux pilotés par d'autres structures de la régie. « (... ) Nous avons fait la vieille douane dans les années 1980. En ce moment, il y a un programme immobilier qui a été lancé autour du CHU de Yopougon et Ananeraie. On s'est engagé mais ce fut un fiasco.

Par la suite, la douane elle-même a fait des projets. On donne l'argent. On s'inscrit, après on nous appelle et nous restitue notre argent. Aujourd'hui, il me restait deux ans pour aller à la retraite. Quand j'ai eu vent de ce projet, je suis allé prendre crédit. Je me suis engagé avec les moratoires de paiement. J'avais des craintes légitimes avec ce projet. Mais, je crois qu'aujourd'hui, je me vois propriétaire de ce lot. Je suis très satisfait.

Avec la MUDCI, la douane réussit son véritable projet social d'envergure pour les douaniers. Et je voudrais féliciter le président du conseil d'administration et ses collaborateurs pour avoir tenu parole » a expliqué Kramo Kouakou, acquéreur. Quant à Richard Aboulé, également acquéreur, il s'est réjoui d'avoir obtenu son lot.

« Toutes les actions menées à la douane à ma connaissance jusqu'à ce jour n'ont jamais abouti. C'est un très beau site. Je dis un grand merci au PCA de la mutuelle, le colonel Mamadou Dohia Traoré et à son équipe qui ont été concrets. A savoir tenir leurs engagements sociaux pris pour le bien-être des douaniers», a-t-il fait remarquer.

Ce programme ficelé avec l'aval de l'Assemblée générale de cette mutuelle en 2019 porte sur une superficie de 14 hectares. Soit près de 147.000 m2 avec trois titres fonciers morcelés en 294 lots de 350m2 à 556 m2. Ces lots ont été vendus en moins de trois (03) mois.

Cette forte adhésion des agents réjouit la secrétaire exécutive de la mutuelle, le Colonel Solange Odoukpé Assouman K. représentant le colonel Mamadou Dohia lors de la cérémonie de remise des lots.

Le Colonel Solange Odoukpé a salué la mobilisation des agents qui a permis de boucler les souscriptions en l'espace d'un trimestre. « Votre mobilisation témoigne de la confiance que vous nous accordez. Le PCA de la MUDCI au nom du conseil d'administration voudrait rassurer les mutualistes du début de l'exécution de la diligence de l'Assemblée générale ordinaire de 2020 qui consistait à procéder à une acquisition foncière autour d'Abidjan en faveur des agents. Vous ne serez pas déçus » a-t-elle rassuré.