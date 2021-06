Cameroun: Technologie et innovation dans les universités privées - Trois nouveaux centres ouverts

Le ministre de l'Industrie a signé des conventions avec des chefs d'établissements vendredi, permettant d'avoir un accès facile aux données scientifiques et spécialisées.

De nouveaux centres d'appui à la technologie et à l'innovation (Cati) viennent d'être mis en place à l'Université catholique d'Afrique centrale (Ucac), à l'université protestante d'Afrique centrale (Upac) ainsi que dans un établissement d'agro-Pme ingénierie. Cela s'est concrétisé vendredi dernier à Yaoundé avec des protocoles d'accord et conventions spécifiques signés par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Gabriel Dodo Ndoke et les chefs de ces établissements.

D'après le ministre, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement technologique, le Minmidt installe, depuis 2014 dans les universités et écoles technologiques camerounaises, avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, des structures d'appui au développement technologique.

Ces structures permettent aux pays en développement comme le Cameroun d'avoir accès aux données scientifiques et techniques contenues dans les revues scientifiques et spécialisées ainsi qu'aux informations technologiques de qualité contenues dans les documents brevets. Elles offrent également des services connexes comme des recherches à la demande, la surveillance des avancées technologiques et des concurrents, des formations à la recherche dans les bases de données technologiques et un accès aux équipements de prototypage. Avec la signature de ces nouvelles conventions, le nombre de Cati installés passe à 15.

Pour le recteur de l'Ucac, l'abbé Jean Bertrand Salla, ces structures aident à booster le développement industriel et vont aider les étudiants et les enseignants d'accéder aux informations souvent très difficiles à obtenir. Ce sont notamment des informations de pointe notamment des brevets et autres nouvelles découvertes. Norbert Monkam, directeur général d'Agro-PME ingénierie, a quant à lui indiqué que cet outil était précieux pour le métier de conseil, d'accompagnement et d'insertion des jeunes qu'ils portent à travers leurs différents centres professionnels.