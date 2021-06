Cameroun: Consommation - Les fruits abondent

Depuis quelques semaines, les mangues, pastèques et ananas sont disponibles à des prix abordables dans les marchés de la ville de Yaoundé.

Les mangues à bon prix

Il y a encore quelques semaines, les prix des mangues étaient inaccessibles pour un bon nombre de consommateurs. Aujourd'hui, presque tout le monde peut s'en procurer. On en trouve dans tous les coins et les recoins des marchés et quartiers de la ville de Yaoundé. Le tas de 2000 F qui comportait huit petits fruits a bien grossi et doublé en contenance. Actuellement, une quinzaine de grosses mangues sont vendues à ce prix-là. Les « bayam-sellam » proposent aussi le tas de dix gros fruits à 1000 F, et sept fruits moyens à 500 F. Certaines de ces commerçantes cèdent même trois tas de 1000 F à 2500 F.

Les ménagères peuvent également avoir des tas de 300 F, 200 F et même trois tas de 200 F à 500 F. Transaction impensable il y a deux mois. D'après les revendeurs, les prix de paniers de mangues provenant des localités de la région du Centre ont nettement baissé. Ils sont vendus à 15 000 F et 20 000 F, alors qu'il y a quelques semaines, les coûts affichés allaient de 22 000 F à 30 000 F. Les revendeuses achètent également des seaux de 5000 F et 7000 F.

Pastèques aux coûts alléchants

Depuis quelques semaines, les marchés de la ville abondent de pastèques et les prix sont accessibles. Au marché du Mfoundi à Yaoundé par exemple, les fruits de très gros calibre sont proposés à 2500 F (certains à 2000 F) et les moyens à 1500 F. Les consommateurs peuvent également avoir l'unité à 1000 F, et à 500 F pour les plus petits (certains vendeurs descendent jusqu'à 200F). Gilbert Elandi, revendeur rencontré samedi dernier au marché du Mfoundi explique que ses collègues et lui s'approvisionnent chez des grossistes dans les localités du Centre. Une grande quantité de ces fruits viennent aussi de Bertoua dans la région de l'Est.

Les ananas accessibles

En très grande quantité dans les marchés, les ananas sont vendus à très bon prix ces derniers temps. Devant les différents étals, un écriteau indique que ces ananas « miel » proviennent de la ville de Bafia dans le Centre. Consistants et juteux, ces fruits sont vendus à 850 F l'unité ou trois à 2000 F. Le même nombre est proposé à 1000 F pour les moyens et à 500 F pour les plus petits fruits. Certains revendeurs proposent aussi deux fruits à 1500 F. Les plus petits sont vendus à 200 F et 150 F l'unité.