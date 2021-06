Cameroun: Formation agro-pastorale des jeunes - L'offre s'adapte aux besoins

Deux conventions ont été signées à cet effet entre des ministères et l'Université de Ngaoundéré le 25 juin dernier à Yaoundé.

Deux conventions élargissent désormais l'offre de formation des jeunes sur les activités agro-pastorales. La première, signée entre les ministères de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia), l'Emploi et la Formation professionnelle (Minefop) est relative à la formation professionnelle. Et la deuxième, entre le Minader, le Minepia et l'Université de Ngaoundéré, pour la mise en place d'un Master professionnel en ingénierie de formation.

Selon Issa Tchiroma Bakary, Minefop, la signature de cette convention procède d'un constat du président de la République : le Cameroun importe du riz, du maïs, de la viande, du poisson, du poulet, alors qu'il dispose d'étendues immenses de terres fertiles et de l'eau en abondance pour produire toutes ces denrées. « C'est pour cette raison qu'il a instruit au Premier ministre de mettre en place une politique qui permettra d'arrêter l'importation de tout ce que le Cameroun peut produire. Cette convention que nous venons de signer avec ces ministres est l'un des mécanismes pour réduire à zéro l'importation de tout ce que nous pouvons produire sur place », a expliqué Issa Tchiroma Bakari.

Le Minader, Gabriel Mbairobe, a souligné que la convention avec d'autres départements ministériels permettrait une meilleure prise en compte de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des pêches et une meilleure capitalisation des expériences du Minader et du Minepia en matière de formation et d'insertion professionnelle. Ceci permettra aux deux départements ministériels de bénéficier de l'accompagnement du Minfop « pour l'homologation des contenus de formation ainsi que des démarches et outils y afférentes au sein du dispositif. La mise en place d'une carte de certification et de reconnaissance des parcours de formation aux métiers agropastoraux et halieutiques », a affirmé le Minader.

Le Minepia quant à lui n'a pas manqué de rappeler les acquis enregistrés au cours des deux dernières phases de rénovation du dispositif national de formation et d'insertion professionnelles dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches tel que le développement d'une expertise nationale capable d'animer ledit dispositif en lui conférant des compétences dans des domaines variés.