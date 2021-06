Cameroun: Elevage bovin en zone forestière - Une filière s'ouvre à Mbankomo

La Société de développement et d'exploitation des productions animales et l'Ecole pratique d'agriculture de Binguela ont signé un partenariat à cet effet le 24 juin dernier.

Les responsables de l'Ecole pratique d'agriculture de Binguela (Epab) et la Société de développement et d'exploitation des productions animales (Sodepa) ont signé un partenariat le 24 juin dernier à Mbankomo dans le département de la Mefou-et-Akono. D'une durée de trois ans, cette convention vise à développer l'embouche bovine (technique d'élevage consistant à nourrir du bétail dans les enclos avec des herbes ou des plantes permettant un engraissage rapide) et vulgariser des techniques pastorales innovantes en zone forestière. « Notre rôle est de saisir chaque opportunité et la transformer en programme de formation et d'encadrement pour notre jeunesse », a déclaré Roland Amougou Etogo, le directeur de l'Epab.

Ladite collaboration a pour objectif de développer un élevage bovin intelligent et générateur de revenus dans une zone dite agroécologique. Son ambition : accompagner les jeunes en termes de formation et d'appui à l'insertion socio-professionnelle dans les métiers pastoraux. « Nous nous engageons à fournir à l'Epab l'expertise et la documentation nécessaires dans la conduite des activités du partenariat. Nous allons aussi l'accompagner dans le suivi sanitaire des animaux mis à sa disposition par l'achat de produits vétérinaires », a détaillé Denis Koulagna Koutou, le directeur général de la Sodepa. Au-delà du développement de l'embouche bovine en zone forestière, ce partenariat vise, à moyen terme, à trouver des solutions à la gestion du cheptel aussi bien au niveau de la reproduction à travers l'insémination artificielle que dans le transfert des technologies.

« Le Brésil est le premier pays exportateur de viande rouge dans le monde, pourtant il produit le même zébu que nous. Ça veut dire que nous pouvons aussi le faire à travers la formation des jeunes », pense le directeur général de la Sodepa. Les parties s'engagent ainsi à mutualiser les ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en œuvre du partenariat. L'Epab et la Sodepa entendent en outre mobiliser les partenaires tant sur le plan national qu'international, assurer la commercialisation et la distribution des produits et sous-produits issus de cette collaboration.