Congo-Brazzaville: Agriculture - Plus de 400 maraîchers formés en agroalimentaire participative

Au total 449 maraîchers et transformateurs de Brazzaville, des sous-préfectures de l'Ile Mbamou et d'Ignié ont le week-end dernier reçu, des attestations de fin de formation en agroalimentaire participative (Faap).

S'inscrivant dans le cadre du Projet d'amélioration des revenus agricoles à travers le développement des filières durables et le renforcement de la société civile congolaise (Pamtac B-II), cette formation qui a duré deux ans a été animée par plusieurs ONG notamment Essor, Agridev et Cjid tous, spécialisées dans le développement agricole.

La formation visait, en effet, à encourager les producteurs et leurs organisations à prioriser l'agroécologie en vue de préserver les ressources naturelles et construire un développement durable. « L'agroécologie protège la santé du producteur et du consommateur. Produire dans ce secteur revient moins coûteux que produire avec des produits chimiques », a indiqué Ibrahim Mahamadou Ango, coordonnateur résident d'Essor au Congo,

Au nombre de maraîchers formés, 399 sont venus de Talangaï, Mfilou, Madibou, Djiri, Kintelé et de la sous-préfecture de l'Ile Mbamou, 10 de la sous-préfecture d'Ignié dans le Pool, et 40 transformateurs de Brazzaville.

Les apprenants ont acquis des connaissances liées à la production des légumes sans apport d'engrais chimiques et de pesticides, des notions à base des plantes locales pour produire des bio fertilisants ou bio-pesticides en vue de valoriser la biomasse naturelle et mettre sur les marchés de Brazzaville des légumes sains et naturels.

Dans le même élan, deux coopératives lauréates du concours de microprojets à savoir « Pouvoir germinatif » et « Télema », ont bénéficié d'une subvention de 350.000 FCFA pour avoir proposé des projets d'intégration entre l'élevage et l'agriculture (l'élevage des ovins, des caprins et de la volaille).

Edie Paulette Nanda, responsable de transformation agroalimentaire a estimée que la rencontre avec Essor a été une aubaine pour son unité de production « Secret d'Edie » spécialisée dans la purée de piment douce et aromatisée. Selon elle, Essor a apporté une solution aux problèmes de conservation des produits. « Essor nous a offert un appui en analyse laboratoire et commercialisation à travers l'organisation des foires et l'accompagnement dans la création des points de vente pour une meilleure visibilité des produits », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, les bénéficiaires de la formation ont été exhortés à redoubler d'efforts dans le travail afin de contribuer à la réduction des importations des produits alimentaires au Congo.