Gabon: Lambaréné - Pissa Tchambo vole au secours des femmes cultivatrices et les revendeurs de poissons

Dans le deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, les femmes cultivatrices et les revendeurs de poissons ont réceptionné d'importants outils de la part de Pierre Wilfried Pissa Tchambo. C'était ce samedi 26 juin 2021, en sa qualité de Conseiller du Président de la République, que le donateur a procédé à la remise du matériel aussi important pour les bénéficiaires .

Consignes de sécurité sanitaire aux rendez-vous. C'est dans le quartier dit « Trois Badamiers », situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, que les femmes cultivatrices et les revendeurs de poissons ont bénéficié d'une action sociale initiée par Pierre Wilfried Pissa Tchambo, Conseiller du Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En effet, un lot, composé de nombreux outils « pour la bonne poursuite de leurs activités génératrices de revenus ». À savoir, près d'une cinquantaine de machettes, de houes, de paquets de limes, des brouettes, des paquets de gants, de balances commerciales et de plusieurs haches ont été remis aux femmes cultivatrices et aux revendeurs de poissons de cette commune.

Occasion pour Pierre Wilfried Pissa Tchambo de rappeler l'importance de l'agriculture dans le processus de l'autosuffisance alimentaire, et d'encourager ces « pères, frères, oncles et jeunes » qui exercent ces multiples activités à progresser, avec la participation de sa « modeste contribution ». Pour le bienfaiteur, ce geste symbolique voit le jour grâce à la volonté du Chef de l'État, à qui « nous devons nos remerciements ». « On ne va jamais cesser de remercier le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'honneur qu'il nous fait en l'accompagnant dans ses missions. Nous n'allons jamais cesser de le remercier pour la confiance qu'il a en cette jeunesse qui partage et met en oeuvre sa vision dans notre arrondissement qui est le deuxième de la commune de Lambaréné », a exprimé le donateur Pissa Tchambo.

Les outils offerts par le Conseiller du Chef de l'État aux femmes cultivatrices et aux revendeurs de poissons du deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, est une façon de les encourager à s'adonner à la culture et aux activités génératrices de revenus.

Rappelons tout de même que le donateur Pierre Wilfried Pissa Tchambo, Conseiller du Président de la République, est originaire de la province du Moyen-Ogooué, précisément du deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné. Depuis plusieurs mois, ce « digne fils » de la ville du Grand Blanc s'attele à accompagner les populations locales avec des moyens divers. Ses actions, faut-il le préciser, s'inscrivent dans la politique du Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui prône l'union, la solidarité et le partage.

En retour, les femmes cultivatrices ont réservé « un cadeau » composé de vivres (régime bananes et viande de brousse), qu'elles ont offert à leur donateur en guise de remerciements.