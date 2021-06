Gabon: France - Des avocats au service de la diaspora gabonaise

Dans le cadre de la mission de défense des intérêts de l'Etat et d'assistance aux Gabonais de France, l'Ambassade du Gabon en France a servi de cadre à la signature de la convention-cadre entre Liliane Massala, Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France et le Réseau international des avocats gabonais, par l'entremise de son Président Maître Sylvain-Ulrich Obame, assisté de sa vice-présidente, Maître Gaëlle Obono Metoulou.

A l'initiative de l'Ambassadeur du Gabon, cette rencontre se matérialise par la volonté d'identifier tous les talents gabonais qui s'expriment en France et de les inciter à se mettre au service du Gabon et des Gabonais.

C'est dans cet esprit que Liliane Massala accorde des rencontres et échanges avec des compatriotes qui se distinguent par leur savoir et savoir-faire.

C'est le cas par exemple des scientifiques (médecins, ingénieurs) qui pourraient en période de crise sanitaire contribuer eux aussi à encourager des recherches sur certaines maladies qui jaillissent sur le continent, et que très souvent, ces recherches sont effectuées en occident.

L'idée ici est celle d'amener les uns et les autres à être utiles au pays, d'une part, à travers un concept anglo-saxon de « giving back ». D'autre part, protéger les intérêts de l'Etat et des Gabonais sur le territoire français.

Pour l'essentiel, la signature de ce partenariat entre l'Ambassade du Gabon en France et le RIAG constitue un dispositif d'assistance juridique aux compatriotes en procès ou en conflit avec la justice française.

Aussi, se fondant sur le constat selon lequel les Gabonais résidant en France ignorent des acquis en matière des droits sociaux, par exemple le droit pour les Gabonais de travailler en France, le RIAG entend ainsi vulgariser un certain nombre de conventions bilatérales existantes en vue de leur appropriation.

Crée le 30 mars 2020, le Réseau international des avocats Gabonais (RIAG) a pour objectif de conseiller, d'assister et accompagner toute personne souhaitant s'implanter au Gabon pour y investir ou y vivre, de conseiller, d'assister et accompagner toute personne originaire d'Afrique dans la création ou l'élaboration, la mise en œuvre et la défense de leurs projets et intérêts en France, et de conseiller, assister tout justiciable gabonais dans leurs actes au quotidien, dans le cadre de leurs litiges d'ordre privé ou professionnel, dans la création et l'administration de leur entreprise et dans la sécurisation de leurs investissements et de la défense de leurs intérêts.

La plateforme RIAG est consultable à l'adresse suivante : www.riag-avocats.org.