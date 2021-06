Angola: Les associations culturelles compter créer une confédération

Luanda — Trois associations culturelles angolaises travaillent à la constitution, cette année, d'une Confédération des organisations artistiques nationales, en vue de mieux défendre l'art et ses créateurs.

Ces associations sont l'Union des écrivains angolais (UEA), l'Union nationale des artistes et compositeurs (UNAC) et l'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP), dont les représentants sont respectivement David Capelenguela, José Fernandes « Zeca Moreno » et António Tomás Ana « Etona », se sont réunies jeudi dernier, à Luanda, pour discuter des étapes de la création de la confédération.

S'adressant à l'ANGOP dimanche, António Ana "Etona", secrétaire général de l'UNAP, a informé que les artistes nationaux, en général, ont plusieurs défis, parmi lesquels être plus valorisés par la société et avoir plus de possibilités ou de facilités d'obtenir des conditions, qu'elles soient financières ou autres, inhérentes au développement de ses activités.

Par exemple, il a souligné la nécessité de sensibiliser de plus en plus la société sur l'importance de l'art et de la culture dans le pays, dès le plus jeune âge, et cela, a-t-il dit, ne peut être atteint qu'avec une plus grande union de la classe artistique nationale.

« La Confédération des organisations artistiques nationales sera un autre interlocuteur valable et fort qui, avec le gouvernement et la société, pourra contribuer à l'amélioration du mouvement artistique et, par conséquent, de la condition de l'artiste », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que les associations culturelles angolaises, seules et avec des difficultés financières, ne sont pas en mesure de faire face aux adversités actuelles du marché national, avec la présence de la pandémie du Covid-19, peu d'événements et la quasi-absence d'actions pour redéfinir le scénario monde artistique et culturel.

Lors de la réunion, il a fait savoir qu'ils avaient également approuvé le principe de la mise en place d'une Commission unique pour la délivrance de la carte professionnelle d'artiste, un processus qui devrait être résolu par un concours des ministères de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale et de Culture, tourisme et environnement.

Etona a expliqué que la réunion a recommandé, dans un deuxième temps, la tenue de réunions internes avec tous les membres des conseils d'administration de chaque association et, plus tard, avec les membres, afin de discuter des questions abordées.

Le 10 décembre 1975, les statuts de l'Union des écrivains angolais (UEA) sont proclamés et signés par trente-deux écrivains désignés statutairement comme « membres fondateurs ».

Le poète Agostinho Neto, 1er président de l'Angola, a été le premier président de l'Assemblée générale.

L'Union Nationale des Artistes et Compositeurs (UNAC-SA) est une institution créée il y a 39 ans et regroupe des auteurs, compositeurs, musiciens, danseurs, acteurs et agents d'autres manifestations artistiques.

L'organisation a pour but spécifique de promouvoir la danse, le théâtre et la musique, ainsi que la lutte pour l'insertion professionnelle et, par conséquent, l'affirmation sociale de ses membres.

L'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP) a été créée le 8 octobre 1977 par un groupe d'artistes plasticiens, mettant l'accent sur Victor Teixeira "Viteix" et Henrique Abranches, dans le but de promouvoir et de faire connaître la production artistique nationale.

David Capelenguela et António Tomás Ana (Etona) sont respectivement secrétaires généraux de l'UEA et de l'UNAP, tandis que José Fernandes « Zeca Moreno » est le président de l'UNAC.