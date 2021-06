Gabon: Le CERGEP et la question des aménagements côtiers

La question des aménagements côtiers et la gestion du littoral a été débattue deux jours durant par le Ministère des Affaires étrangères, via la Direction générale de Droit de la Mer, en collaboration avec les experts du Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (Cergep) de l'Université Omar Bongo. C'était du 24 au 25 juin 2021 à Libreville, capitale gabonaise.

Deux jours durant, les questions des aménagements côtiers et la gestion du littoral ont été au centre du séminaire. Elles ont été débattues par les experts gabonais du Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (Cergep) de l'Université Omar Bongo. Pour le Professeur Marc-Louis Ropivia, Directeur du Cergep, le séminaire qui vient de s'achever, vise l'appropriation des concepts et facteurs qui permettent d'appréhender convenablement le milieu littoral gabonais, afin de mieux l'analyser, l'interpréter et lui forger les outils juridiques et institutionnels qui devraient favoriser son aménagement intégré et rationnel.

Les échanges entre les principaux acteurs ont été qualifiés d'enrichissants par Denise Landria Ndembi Nziengui, Ambassadeur du Gabon, Secrétaire Général Adjoint du ministère des Affaire étrangères . "Vos échanges enrichissants viendront sans nul doute, renforcer la profonde réflexion engagée par le gouvernement sur l'importante question de la préservation du milieu marin et côtier, ce conformément à la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer" fait-elle savoir.

Le Directeur du Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (Cergep) de l'Université Omar Bongo a souligné que les interventions des experts des différentes administrations ayant actuellement le domaine marin et littoral en partage ont permis d'examiner , de manière approfondie, les deux enjeux principaux liés au changement climatique et à la transformation radicale et dévastatrice des milieux littoraux et des territoires politiques des Etats côtiers , à savoir "l'aménagement et la gestion intégrée".

Aussi, le Pr Marc-Louis Ropivia a fait-il savoir que l'on ne peut manquer de souligner" que les objectifs globaux de ce quatrième séminaire, en matière de maitrise de la terminologie et du champ conceptuel de la notion du littoral, de la connaissance approfondie des enjeux économiques , sociaux et environnementaux qui permettent d'organiser sa gestion intégrée à la fois comme un écosystème et un socio-système, ont été largement atteints".

Il s'est félicité des résultats positifs obtenus au cours dudit séminaire. " Qu'il me soit permis, au nom du Cergep, de commencer par féliciter tous les participants pour leurs réflexions enrichissantes qui donnent à cette activité une caractéristique singulière de renforcement mutuel des capacités".