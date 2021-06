Ile Maurice: Lancement d'un livret de sensibilisation sur les droits humains pour le public

communiqué de presse

La Commission Nationale des Droits Humains (NHRC), en collaboration avec la délégation de l'Union européenne (UE) à Maurice, a lancé ce matin, à Port-Louis, un livret explicatif de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, pour le grand public. Cette initiative s'insère dans le cadre du projet 'Promotion des droits de l'homme à Maurice et à Rodrigues' qui est financé par l'UE.

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, et l'Ambassadeur de l'UE auprès de la République de Maurice, M. Vincent Degert, étaient présents à la cérémonie.

Lors de son allocution, le ministre Ganoo a salué la contribution de l'UE à la consolidation de cette mission par un financement généreux pendant ces trois dernières années. Il a rappelé que promouvoir l'éducation aux droits humains est l'un des principaux objectifs de la NHRC. Depuis sa création, la commission s'est attelée à cette tâche, et, à travers des ateliers de travail, des causeries et d'autres activités, elle a pu apporter une meilleure compréhension de l'étendue des droits humains parmi le grand public, ajouta-t-il.

M. Ganoo a indiqué que l'éducation aux droits humains a pour but, non seulement de faire connaître ces droits aux citoyens, mais aussi à les aider à savoir les limites à leurs droits et comment respecter le droits des autres. 'Eduquer les jeunes sur les droits humains sert à leur inculquer un sens des valeurs qui les accompagnera pour le reste de leur vie,' a-t-il déclaré.

En outre, le ministre a évoqué que notre Constitution, basée sur la convention européenne des droits de l'homme, protège les droits fondamentaux notamment : le droit à la vie, le droit à la liberté, la liberté d'expression, la protection contre la discrimination et les autres droits sur lesquels un pays démocratique est construit. A Maurice, nous somme allés plus loin en assurant et en protégeant les droits qui ne sont pas inscrits dans notre Constitution, tel que les droits économiques, sociaux et culturels. C'est dans ce contexte que lors de la pandémie de la COVID-19, l'Etat a fourni une assistance aux salariés du secteur privé et aux travailleurs individuels et a lancé une campagne de vaccination gratuite contre la COVID-19, a déclaré M Ganoo.

Il a indiqué que le but du livret qui a été lancé aujourd'hui est justement de mieux faire comprendre les droits et devoirs et de guider les jeunes et moins jeunes sur le sens des valeurs humaines.

Pour sa part, l'ambassadeur Degert a déclaré que l'esprit même de l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité. Ainsi, il est de notre devoir à tous de nous mobiliser pour la défense et la promotion des droits humains, ajouta-t-il.

En outre, il a évoqué qu'avec le lancement de ce livret, un acte concret pour promouvoir les droits humains, des droits universels et indivisibles a été enclenché dans le domaine des droits humains. Il a aussi rappelé que ce projet, lancé en novembre 2017, a permis à la NHRC de sensibiliser aux droit humains plus de 15 000 personnes y compris plus de 3 500 jeunes âgés de 10 à 20 ans. Il s'agit du second livret explicatif de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme lancé par la NHRC, après le lancement du livret intitulé 'les jeunes et les droits humains' le 27 janvier dernier.