Ile Maurice: Déconfinement - Les églises s'apprêtent à tenir à nouveau des messes

Ca y est. Les fidèles pourront désormais se rendre dans lieux de culte avec cependant des restrictions, notamment celle interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes.

L'évêché à émis un communiqué ce lundi matin pour expliquer son mode opératoire. En somme, toute personne voulant assister à une messe devra s'inscrire auprès du secrétariat de la paroisse concernée et les places seront accordées selon le principe « first come first served ».

Voici l'intégralité du communiqué émis ce matin :

COVID19 : Reprise des messes à l'église

Les consignes à respecter

Suite à l'annonce du Premier Ministre autorisant l'ouverture des lieux de culte à partir de ce jeudi 1er juillet, le Cardinal Maurice Piat a recommandé au clergé de suivre les consignes suivantes afin de respecter le nombre maximal de 50 personnes dans l'église :

Pour les messes dominicales :

Les paroissiens sont invités à s'inscrire auprès du secrétariat de la paroisse pour assister à une des messes dominicales. Afin d'attribuer les places, le principe « first come first serve » devra être appliqué. A celui qui n'a pas eu de place, la secrétaire proposera une autre messe.

La secrétaire gardera la liste des personnes qui sont venues à chacune des messes, la transmettra au service d'accueil et la conservera, en cas de contact tracing.

Afin de permettre au plus grand nombre de paroissiens de participer à la messe dominicale, il sera suggéré à ceux qui ont déjà participé à une messe de laisser la place à d'autres paroissiens.

Chaque paroisse est invitée à privilégier l'accueil tout en maintenant le contrôle essentiel pour respecter les consignes des autorités de l'Etat.

Il serait bon de continuer à diffuser une ou plusieurs des messes en ligne, afin que les paroissiens qui n'ont pu assister physiquement à l'office, puissent suivre une célébration.

Pour les messes en semaine :

Pour les paroisses où, en semaine, plus de 50 fidèles assistent à la messe, la même procédure d'inscription est préconisée.

Mariages et enterrements

Selon les nouvelles consignes, et ce, jusqu'à nouvel ordre, 50 personnes seront admises aux mariages et aux enterrements.

Baptêmes

Les mêmes mesures s'appliquent pour la préparation et la célébration des baptêmes.

Catéchèse

Il est possible d'avoir des réunions de parents et / ou d'enfants en respectant la limite des 50 personnes.

Les paroisses ont également été invitées à veiller à l'application des mesures de sécurité sanitaire (prise de température, port du masque, sanitiser à l'entrée, distanciation sociale).