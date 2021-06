Ile Maurice: RCPL - Une réclamation adressée au cantinier Rouben... 52 ans après

Il est une institution pour tous les « royalistes » de Port-Louis. Pour cause cela fait 52 ans que Rouben tient la cantine au Collège Royal de Port-Louis. Après plus de cinq décennies, il a été subitement découvert que Rouben n'a pas de contrat. Du coup, un arrérage sur les factures lui est réclamé. Le principal concerné, un pilier du collège, lui, donne une autre version des faits.

Dans une lettre datée du 10 juin, le recteur du collège informe Rouben qu'il obtiendra un contrat d'un an, et dans la foulée, il le félicite. Le recteur fait aussi ressortir que pendant 52 ans, Rouben n'avait pas de contrat et de ce fait, n'a jamais payé de factures. Il lui est donc gentiment demandé de payer une somme «symbolique» de Rs 45 600, qui représente un paiement de Rs 100 pour l'électricité et Rs 50 pour l'eau mensuellement sur les 30 dernières années.

Mais dans une vidéo mise en ligne, Rouben donne une autre version des faits. Il ne parle pas de «poulet tokyo», ne prend pas des nouvelles des old boys et c'est l'une des rares fois où les anciens du collège ne voient pas un sourire sur son visage. «Banla inn fini dir retourn lakle. Zot inn fini dir Roubel ale. Zordi, zot pé dir Rouben retourne... Zot inn fini pran enn kouto zot inn fonse» dit le gérant de la cantine. De plus, il ne comprend pas comment on peut lui réclamer des arrérages. «Mo konn zis marsan pomdamour, marsan pomdeter ki mo pey bill. Zame monn dwa marsan kouran !»

La situation est suivie de près par plusieurs anciens étudiants (dont plusieurs personnalités), qui ne voient pas cette réclamation d'un bon œil...