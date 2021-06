Ile Maurice: Morcellement Black Rock - Du cannabis de « haute qualité » pour une clientèle ciblée et huppée

À l'avenue des Bonites, Morcellement Black Rock, Tamarin, on ne trouve pas des bonites, contrairement à ce qu'indique son nom mais de choses d'une valeur autre. Le quartier est si chic et si tranquille que personne n'aurait pu se douter qu'un trafic de cannabis s'y déroulait à l'insu de tous.

Le propriétaire d'une des villas se trouvant à l'avenue des Bonites, Morcellement Black Rock, a reconverti une chambre en serre de cannabis. Vingt-et-une plantes de cannabis, hautes de 1m20, et dix sachets de cannabis, le tout d'une valeur de Rs 846 000, y ont été saisis jeudi dernier lors d'une perquisition des policiers de la brigade anti-drogue (ADSU). Le propriétaire de la villa, Nicholas Serge Jacques Staub, un entrepreneur de 46 ans, a été arrêté le même jour.

Ce sont des éléments de l'ADSU de la Western Division, sous la supervision de l'inspecteur Sevanandee, qui ont mené cette fructueuse opération après une surveillance minutieuse des allées et venues dans la villa pendant six semaines. L'information initiale sur ce trafic venait du caporal Hoolash. Ce qui a mis la puce à l'oreille de cet enquêteur, c'est le fait que de jour comme de nuit, il y avait toujours une lumière tamisée et la climatisation fonctionnait en permanence dans une pièce de la maison, même lorsque son propriétaire était absent. C'est ce qui a éveillé les soupçons de la police par rapport à une éventuelle culture de gandia dans la villa tamarinoise.

C'est ainsi que l'opération a été orchestrée pour perquisitionner la villa et mettre la main sur son propriétaire. Dans la pièce transformée en serre, les policiers de l'ADSU ont retrouvé des équipements pour la culture sous serre. Ceux-ci ont été saisis. Il y en avait d'autres dans d'autres pièces de la villa également. Les enquêteurs pensent qu'ils n'ont pas affaire à un amateur, vu les équipements, ainsi que la qualité des plantes de cannabis saisis. Selon les spécialistes de la police, toutes les conditions étaient réunies pour que les plants donnent du gandia de qualité supérieure.

Le propriétaire a été arrêté sous une accusation provisoire de «Possession of cannabis for the purpose of delivery». Les enquêteurs soupçonnent que Nicholas Serge Jacques Staub cultive du cannabis et les revend à une clientèle ciblée dans la région de Tamarin.

Après cette première perquisition, les enquêteurs se sont rendus dans une autre propriété appartenant au suspect au Morcellement Ramdenee à Rivière-Noire. Mais rien d'incriminant n'y a été retrouvé. Selon les informations de source policière, le propriétaire aurait des antécédents pour possession de gandia.