Algérie: Ligue 1 - Le CRB rejoint la JSS à la deuxième place, l'USMA se rachète

Alger — Le CR Belouizdad, auteur d'une large victoire en déplacement face au MC Oran (3-0), a rejoint la JS Saoura à la deuxième place au classement, alors que l'USM Alger est allée s'imposer chez le RC Relizane (4-2), à l'occasion de la suite de la 27e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée dimanche.

En équipe conquérante, le CRB n'a fait qu'une bouchée d'une formation du MCO méconnaissable qui fait du surplace, échouant à confirmer son dernier succès décroché à la maison face au MC Alger (2-1).

Le Chabab, champion d'Algérie sortant, affiche plus que jamais ses ambitions pour défendre crânement son titre, et aligne un sixième match sans défaite. Le Chabab qui revient provisoirement à six longueurs du leader l'ES Sétif, compte un match en moins à disputer à domicile face à la JS Kabylie.

La JS Saoura a frôlé la défaite, à l'occasion de son déplacement à Alger face au NA Husseïn-Dey (1-1). Le gardien de but Saïdi a stoppé un penalty en seconde période (62e), tiré par le Rabie Meftah.

Les gars de Béchar préservent tout de même leur deuxième place au tableau, qu'ils partagent désormais avec le CRB. De son côté, le Nasria retombe dans ses travers, et échoue à confirmer son dernier succès décroché lors du derby face à l'USMA (2-1).

Tel un rouleau compresseur, le CS Constantine est en train de monter en puissance, en s'offrant cette fois-ci, avec autorité, la lanterne rouge la JSM Skikda, sur un score sans appel de 4 à 0, dans un derby de l'Est à sens unique.

Si le CSC est parvenu à conforter plus que jamais sa place dans le haut du tableau, et vise désormais le podium, rien ne va plus en revanche pour la JSMS, qui hypothèque sérieusement ses chances pour le maintien, elle qui enchaîne une cinquième défaite de rang.

A l'ouest du pays, l'USM Alger a réalisé une belle opération en allant s'imposer sur le terrain du RC Relizane (4-2), mettant ainsi fin à deux défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Cette défaite s'est avérée fatale pour le RCR, qui s'est retrouvé en position de premier relégable, et doit plus que jamais se remettre en question pour amorcer sa mission de sauvetage.

Dans le milieu du tableau, le Paradou AC a réussi à stopper l'hémorragie en mettant fin à une mauvaise série de quatre défaites de suite, en se contentant du point du match nul, à la maison face au NC Magra (1-1).

Le NCM, futur finaliste de la Coupe de la Ligue professionnelle, arrache de son côté un nul précieux dans l'optique du maintien, et enchaîne un troisième match sans défaite en championnat.

Cette 27e journée a débuté samedi, et a été marquée notamment par la révolte des mal-classés. Ainsi, les deux relégables : l'USM Bel-Abbès et le CABB Arreridj, se sont imposés respectivement à l'US Biskra et à l'ASO Chlef, sur le même score (1-0), de quoi leur permettre de poursuivre leur mission de sauvetage en toute sérénité.

Au programme lundi, le choc de cette journée entre le MC Alger (6e, 42 pts) et le leader l'ES Sétif (56 pts), prévu au stade olympique du 5-juillet (17h45).

La rencontre JS Kabylie - WA Tlemcen est reportée à une date ultérieure, en raison de l'engagement des "Canaris" ce dimanche soir en demi-finale (retour) de la Coupe de la Confédération, face au Camerounais de Coton Sport, en match prévu au stade du 5-juillet d'Alger (20h00).