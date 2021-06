Sénégal: Production de données climatiques - 20 agents des services météorologiques de 8 pays ouest africains seront formés à Dakar

Du 28 juin au 02 juillet 2021, environ vingt (20) agents des services météorologiques de huit (08) pays d'Afrique de l'Ouest seront formés à Dakar (Sénégal), sur la production de données climatiques robustes à partir des données satellitaires combinées avec les données des stations météorologiques collectées, au profit des agriculteurs.

«En Afrique de l'Ouest, l'agriculture qui est fortement dépendante des systèmes de production pluviale, subit les affres des changements climatiques. Ce qui compromet la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le bien-être des populations », renseigne un communiqué de presse.

« Le changement climatique a un sévère impact sur l'agriculture et pour les agriculteurs, il est plus que jamais essentiel de s'adapter, voire d'anticiper afin de réduire leur impact sur la qualité de vie des producteurs », déclare Dr Caroline Makamto Sobgui, experte en mise à l'échelle des technologies et innovations au Coraf. Afin d'aider les agriculteurs à faire face à l'impact négatif du changement climatique, le Coraf et World Agroforestry (Icraf) collaborent avec divers partenaires, notamment Agrhymet, l'International research institute for climate and society (Iri) et bien d'autres.

La présente formation qui est une initiative conjointe du Coraf et de l'Icraf, s'inscrit dans le cadre de cette collaboration. Elle vise à renforcer les capacités des agents des services météorologiques des pays de l'Afrique de l'Ouest, en les dotant des techniques et outils pour contrôler la qualité des données climatologiques, l'acquisition des produits climatiques par satellite, cartographier des données des réseaux climatologiques avec un accent particulier sur la quantification des incertitudes d'interpolation, combiner des données satellitaires et celles des réseaux pluviométriques et enfin élaborer des produits climatiques d'aide à la décision.

Le Coraf, une organisation sous-régionale constituée des systèmes nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de recherche agricole telles que définies par les gouvernements. Créé en 1987 avec son secrétariat exécutif à Dakar, Sénégal, le principal objectif du Coraf est d'améliorer les moyens de subsistance en Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers des augmentations durables de la production et de la productivité agricoles et de promouvoir la compétitivité et les marchés