Sénégal: Saint-Louis / Renforcement de la lutte contre l'insalubrité - Huit engins de collecte des ordures réceptionnés par le maire dans le cadre du PDT/SL

Le maire de la commune de Saint-Louis a réceptionné avanthier, samedi, 8 engins de collecte des ordures acquis dans le cadre du Programme de Développement Touristique (PDT) de Saint-Louis et de sa région. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité en vue d'assurer un meilleur cadre de vie aux populations. Il s'agit de 2 bennes tasseuses, de 5 camions bennes satellites et d'une tractopelle, en plus de 4 véhicules de type 4×4 acquis par la mairie pour venir en appoint aux différents engins réceptionnés.

Ce sont en tout huit (8) engins dont deux (2) bennes tasseuses, cinq (5) camions bennes satellites et une tractopelle que la commune de Saint-Louis vient d'acquérir, dans le cadre de la mise en œuvre du Programmes de Développement Touristique (PDT) de Saint-Louis et de sa région. Ce programme est exécuté par l'APIX, sur financement de l'Agence Française de Développement (AFD). "Ce matériel, déterminant dans notre croisade presque réussie contre la gestion des ordures ménagères, a été obtenu grâce aux économies réalisées sur les marchés du PDT.

Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une gestion rigoureuse et d'un management hors pair qui a abouti à l'acquisition de ce matériel composé de 2 bennes tasseuses, de 5 camions bennes satellites et d'une tractopelle. Ces moyens logistiques viennent compléter la flotte déjà acquise avec l'État du Sénégal, nos partenaires stratégiques à travers la coopération décentralisée et même avec le PDT dont 2 bennes tasseuses, un banaliseur biomédical pour l'Hôpital Régional de Saint-Louis et 2 camionnettes", a dit Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis. Il s'y ajoute aussi l'acquisition de 4 véhicules de type 4×4 par la mairie de Saint-Louis, pour venir en appoint. "C'est une grande première dans la ville tricentenaire de voir de tels engins être réceptionnés en un seul coup en vue de la gestion des ordures ménagères. Cette cérémonie fait suite à une première, lors de laquelle des poubelles ont été distribuées gratuitement aux ménages des différents quartiers de la commune de Saint-Louis", a laissé entendre Alioune Badara Diop, adjoint au maire de Saint-Louis affairé aux grands travaux.

Cela entre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, à travers la lutte contre l'insalubrité qui, d'après l'adjoint administratif au Gouverneur de Saint-Louis, Khadim Hanne, a toujours été une préoccupation majeure pour les populations. Le maire Mansour Faye en a profité aussi pour solliciter de l'APIX une diligence dans le respect des délais de réception des travaux de requalification de la place Baya Ndar et de l'avenue Jean Mermoz. "Notre ville est en chantier, comme jamais elle ne l'a été, avec plusieurs programmes et projets en cours d'exécution". La présidente des "bajenu gox" de Saint-Louis, Nafissatou Diop, pour sa part, après avoir magnifié ce geste, a invité les populations à continuer de respecter les mesures barrières pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

INAUGURATION DE LA CASE DE SANTÉ DE L'HYDROBASE

Le maire de la commune de Saint-Louis a également procédé, par la suite, à l'inauguration de la Case de santé de l'- Hydrobase, dans la Langue de Barbarie. Celle-ci a été construite sur fonds propre de la commune de Saint-Louis, à hauteur de 20 millions FCFA et est équipée par la société BP, en partenariat avec Kosmos Energy et Pétrosen. Mansour Faye y a invité et sollicité ses partenaires à redoubler davantage leur appui et accompagnement à l'endroit des populations de Saint-Louis. "Les préoccupations de la population de l'Hydrobase ainsi que de toute la population de la Langue de Barbarie sont connues. Il s'agit entre autres de l'amélioration de leur cadre de vie et de leur santé", a soutenu l'édile de la ville tricentenaire. Selon toujours Mansour Faye, "SaintLouis sera doté d'un hôpital de niveau 4 à côté de celui de Dalal Diam à Guédiawaye et celui de l'hôpital Principal."