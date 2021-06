Sénégal: Réponse de Jeannette Diouf * A maitre Malick Sall ministre de la justice

opinion

"Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Mais je ne suis pas un chrétien non plus, je suis un musulman [...] c'est un chrétien qui donne la joue gauche après une gifle sur la joue droite" a-t-il déclaré. Me Malick Sall ou le paroxysme de la bêtise !

Quel message avez-vous voulu délivrer en tenant de tels propos Monsieur le Ministre ? Que retenir ? J'aurais dû m'empêcher de réagir parce que nous sommes du même bord politique, mais la sagesse me recommande de vous suggérer de vous inspirer à bon escient des Saintes Écritures à l'occasion de vos prochaines prises de parole. S'il y avait eu autant de chrétiens, l'Assemblée Nationale sénégalaise ne se serait pas embrasée hier et comme nous le constatons de coutume avec beaucoup de désolation. S'il y avait eu autant de chrétiens, les débats auraient été civilisés et pacifiques. Ne dites-vous pas vous même que les chrétiens sont bien éduqués, épris de paix ? Ce qu'il s'y passe n'est pas du tout catholique !

Vous venez de confirmer tout le sens de mon appel à l'engagement des chrétiens dans la Vie politique et publique. En caricaturant une parole d Évangile, vous n'avez fait que reconnaitre une valeur chrétienne fondamentale dont a besoin notre Sénégal et ce monde en proie aux tensions et guerre. La Paix ! Vous êtes musulman, dites-vous, rien ne vous empêche de tendre la joue gauche comme le font des millions de non chrétiens épris de paix et d'amour du prochain. Le désir de paix est plus qu'une valeur chrétienne. Il est humain. Il est universel. Parlez-nous plutôt du projet de lois en question et des raisons qui le sous-tendent, éclairez la lanterne des Sénégalais qui s'interrogent, ils ont le droit de savoir et vous avez l'obligation de les éclairer !

Ne faites plus dans la diversion, Monsieur le Ministre de la Justice que vous êtes, les Sénégalais s'offusquent toujours de vos sorties souvent maladroites. Rendez service au Président de la République qui vous a investi de sa confiance. Méritez-la ou démissionnez tout simplement pour le mettre à l'aise et nous mettre tous à l'aise. La loi du talion ne mène qu'au chaos et à la dérive. Diameu ci la lepp khedji

* MEMBRE APR PRESIDENTE SYNERGIE CHRETIENNE ET CITOYENNE