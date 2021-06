Burkina Faso: Roch Kaboré sur le terrorisme - «Nous allons adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain»

opinion

«Peuple du Burkina Faso

Chers compatriotes

Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur

Ces dernières semaines, la succession des évènements dans notre pays a mis à l'ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabè.

La tragédie d'une cruauté inouïe, perpétrée à Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin courant, vient nous conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure.

Ce massacre, l'embuscade menée contre le convoi ayant occasionné la perte de onze policiers et celle de deux militaires, suite à l'explosion d'un Engin Improvisé, sur l'axe Barsalogo-Foubé, ont créé une onde de choc à travers toutes les couches sociales de notre pays, suscitant ainsi des doutes sur notre avenir commun.

C'est pourquoi, je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes, durement éprouvés par la gravité de ces évènements.

C'est le lieu pour moi de rendre les hommages de la Nation aux victimes de cette barbarie, de réitérer mes condoléances aux familles éplorées ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

En ces moments difficiles où nous subissons ces revers, notre salut doit résider dans l'unité, la cohésion et l'engagement déterminé des filles et fils de notre pays à défendre la Mère-Patrie. Tel a été de tout temps notre comportement, lorsque les circonstances l'exigeaient.

C'est aussi la seule attitude qui convienne en de pareilles circonstances.

Peuple du Burkina Faso

Dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis.

Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise, ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays.

C'est pourquoi, je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les Organisations de la Société Civile, de surseoir aux marches et meetings projetés, afin de ne pas faire le lit de notre désunion, face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun.

Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité, face à la fragilité de la situation.

Les acquis engrangés sur le terrain par les Forces de Défense et de Sécurité, avec l'apport conséquent des Volontaires pour la Défense de la Patrie, sont certains, et ont permis d'infliger aux groupes armés terroristes, des pertes significatives, les amenant à changer leurs tactiques pour s'en prendre lâchement aux populations civiles.

C'est pourquoi, en dépit des difficultés conjoncturelles que nous traversons, je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité et la détermination des Volontaires pour la Défense de la Patrie qui, au péril de leur vie, se battent courageusement pour garantir notre sécurité collective.

Leur engagement nous vaut d'être toujours debout et de continuer à enregistrer des acquis inestimables sur le terrain du développement.

Je salue toutes les composantes de la Nation qui multiplient chaque jour des initiatives pour la paix et la sécurité dans notre pays.

Malgré un contexte sous-régional difficile, nous devons avoir foi en notre capacité à relever le défi de la lutte contre le terrorisme avec les autres pays en proie au même fléau.

L'occasion doit donc être saisie pour inviter individuellement et collectivement les Burkinabè, établis au Burkina Faso ou hors de nos frontières, à faire de la lutte contre le terrorisme une affaire de chacun et de tous.

Peuple du Burkina Faso

Chers Compatriotes

Au regard des enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble, j'ai décidé, en ma qualité de Chef Suprême des armées, de prendre toutes les mesures idoines qu'exigent la circonstance pour :

-rétablir la confiance, avec notre Peuple, dans le secteur de la sécurité ;

-adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain, en revoyant la doctrine d'emploi des Volontaires pour la Défense de la Patrie, et en améliorant la rapidité d'intervention pour -les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes ;

-consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement, dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées ;

-renforcer la collaboration entre les populations, les Forces de Défense et de Sécurité et les Volontaires pour la Défense de la Patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays;

-maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes, pour qu'elles puissent vivre dignement, en attendant leur retour dans leurs zones d'origine.

Enfin, tous les patriotes burkinabè doivent se donner la main dans l'union et la détermination, aux côtés de toutes nos forces combattantes, car la victoire est un impératif.

Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis.

Ensemble, unis et déterminés, nous y parviendrons !

Dieu bénisse le Burkina Faso ! »