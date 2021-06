Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises - Eustache Muhanzi appelle à la création d'une véritable classe moyenne !

"Entrepreneuriat, vecteur par excellence de la création d'emplois et des richesses pour la RD. Congo". Tel est le thème de la journée consacrée ce 27 juin 2021 à la promotion de l'entrepreneuriat ainsi qu'à la montée en puissance des Petites et Moyennes Entreprises en RD. Congo.

Eustache Muhanzi Mumbembe, Avocat de son état et Ministre d'Etat en chargé de ce secteur névralgique de la vie nationale, est tellement déterminé qu'il a appelé, à cette occasion, toutes les structurures oeuvrant sous sa bannière à communier à la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son message concis et précis, il est revenu particulièrement sur la problématique de la création d'emplois ainsi que de la revalorisation de la lutte pour l'émergence d'une classe moyenne, gage de tout développement sérieux dans un pays comme la RD. Congo et, surtout, en cette période cruciale où la pandémie à coronavirus mêlée aux effets pervers du marasme économique sur fond d'une misère sociale, ont bien besoin d'une cure de jouvence.

"Votre Ministère et l'ensemble du Gouvernement s'engage à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays", a-t-il déclaré ce week-end à Kinshasa, devant les responsables et agents de l'OPEC ainsi que de toutes les autres structures relevant de ses compétences dont il a, du reste, visité quelques produits exposés, avant de leur formuler tout un florilège d'observations et recommandations.

Vision de Félix Tshisekedi

"Il est, néanmoins, évident que les encouragements qui vous sont dus ne peuvent se limiter uniquement à de belles paroles. Voilà pourquoi, lors de son discours du 24 janvier 2019, à l'occasion de sa prestation de serment constitutionnel le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes, la réhabilitation du secteur formel, l'adoption d'une démarche novatrice pour notamment, renforcer l'artisanat, créer des centres d'invention et d'innovation. De la parole aux actes, le Gouvernement de la République a adopté le 5 juin 2020 le Programme National de Développement de l'Entrepreneuriat au Congo, en sigle « PRONADEC » dont la stratégie s'articule autour de trois objectifs symbolisés par les « 3 C » : « C » comme Capacité, « C » comme Crédit, « C » comme Contrat", a-t-il rappelé.

Pour lui, en effet : "Notre pays, la République Démocratique du Congo, se joint à toutes les Nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente plus de la moitié des emplois formels dans le monde les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises.

Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui, dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays, se sont levés pour créer, entreprendre et développer des activités économiques de toutes natures, pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. Il s'agit, en fait, de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès aux crédits par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés, et enfin de faciliter l'accès aux marchés tant publics que privés. Le tout devant être soutenu par un grand «C» symbolisant le « Climat des affaires »."

Appel aux entrepreneurs

"C'est à vous, Mesdames et Messieurs les Entrepreneurs, que cet hommage national et international est rendu aujourd'hui, afin de réaffirmer votre importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable par la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail", a-t-il lancé.