Congo-Kinshasa: Annoncé dans la Course pour la présidence de la CENI/Paul Nsapu - Le candidat idéal pour des élections apaisées

Il a une très longue expérience, de plus de trente ans à travers l'ONG " La Ligue des Electeurs, dans le domaine des droits de l'homme et des élections.

Paul Nsapu, cet homme qui inspire confiance pour la Présidence de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), possède un profil électrisant. Son portrait-robot mérite l'attention de tous les congolais, toutes tendances confondues : Politiques, apolitiques, confessions religieuses, société civile, mêlés, aspirant aux résultats impeccables des scrutins prochains en République Démocratique du Congo.

Avec plus de 50 mille observateurs électoraux formés au Maroc, en Afrique du Sud, au Sénégal et partout ailleurs, Paul Nsapu se révèle comme une thérapie à la CENI pour ne plus revivre des scènes eschatologiques vécues en 2006 et 2011, lesquelles avaient causé d'énormes dégâts matériels, et même des pertes en vies humaines suite aux résultats tripatouillés, selon plusieurs parties prenantes, à ces échéances électorales passées.

L'homme, conscient des valeurs ainsi que de l'expertise qu'il entend mettre à la disposition de la République Démocratique du Congo pour la première fois depuis l'indépendance, se dit déjà prêt à relever les défis énormes qui attendent le Successeur de Corneille Nangaa dont le mandat est, depuis plusieurs mois, obsolète. «Le processus avec moi, sera transparent dans toutes ses péripéties», a rassuré Paul Nsapu, au cours d'une conférence de presse animée vendredi dernier à Kinshasa.

Se basant sur cette conviction, le Président de la Ligue des Electeurs appelle les confessions religieuses à ne pas boycotter le processus de la mise en place de nouveaux animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), lesquels animateurs devront conduire le pays aux élections prochaines. « Je propose aux confessions religieuses de s'assumer parce qu'on a beaucoup parlé des reformes électorales.

Et, les confessions religieuses étaient partie prenante. Lorsqu'il s'agissait de désigner le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante à l'époque de la présidente Jeanine Mabunda, on a compris que la plupart de confessions religieuses s'étaient lancées aussi sur cette voie et la voie pour l'axe des réformes était un peu mis de côté. Alors moi, je leur dis que je suis là. Essayons ensemble, mettons-nous ensemble», a déclaré Paul Nsapu.

Un homme, un parcours, une vision

Paul Nsapu est né à Luluabourg, aujourd'hui Kananga, le 28 juin 1955. Ayant refusé le célibat, l'homme est marié à une congolaise. 9 enfants sont les fruits de cette union. Président et co-fondateur de l'ONG la «Ligue des Electeurs» spécialisée dans le domaine des droits de l'homme et d'éducation civique et électorale sur le continent Africain, Paul Nsapu a, à plusieurs reprises, assumé la fonction de Secrétaire Général de la Fédération Internationale des Droits de l'homme lors des différents congrès avant d'atteindre la vice-présidence de cette même structure de renommée internationale lors d'un sommet à Taipei en Taiwan en 2019.

Enfant, Paul a fréquenté l'institut saint Dominique Xavio de Mikalayi, un établissement du petit séminaire Sainte Thérèse de Kabwe, toujours à Kananga, où il a fait ses études primaires et secondaires, avant de s'inscrire, à Kinshasa, au collège Elikya où il obtenu son diplôme d'Etat. Fini l'étape de la RDC, Paul Nsapu alla poursuivre ses études supérieures à l'institut libéral d'études théologiques à l'alliance universelle pour la paix et la culture, rattachée à l'université Paris 5. Sa liberté d'esprit et de pensée, a fait de lui, par le passé, un vrai adversaire de l'ancien pouvoir qui l'a poussé à l'exil.