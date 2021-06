Congo-Kinshasa: L'accès à la justice demeure un casse-tête pour les victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre

En République Démocratique du Congo, les victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre ont toujours du mal à accéder à la justice.

Les survivantes se heurtent à beaucoup d'obstacles qui les empêchent d'accéder facilement à la justice afin que les prétendus auteurs des violences sexuelles et celles basées sur le genre soient jugés et punis selon les lois. Cette question a été au centre d'une table-ronde entre les membres du gouvernement, des acteurs de la société civile et des professionnels des médias, le vendredi 25 juin 2021, à Sultani Hôtel, à Kinshasa/Gombe, dans le strict respect des mesures barrières contre la troisième vague de la Covid-19.

Objectif poursuivi, mettre à la portée des décideurs des obstacles et pistes des solutions formulés par les Organisations de la société civile et les professionnels des médias sur la problématique d'accès à la justice des victimes des VSBG. Ces assises ont été organisées par JHR/JDH-RDC, qui est une organisation internationale de développement des médias de droit Canadien, à travers son programme "Canada World, la Voix de la femme et de la jeune fille".

Pour Benoit-Pierre Laramée, Ambassadeur du Canada en RDC, cette table-ronde constitue une opportunité de faire avancer l'agenda de la lutte contre les violences basées sur le genre en République Démocratique du Congo. En effet, il a souligné que sa présence témoigne l'intérêt que la Gouvernement du Canada porte à la problématique de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que la lutte contre l'impunité des incidents des violations des droits humains en RDC. Il a relevé que le Canada demeure préoccupé par la prévalence des violations des droits des personnes en RDC, y compris évidemment les actes des violences basées sur le genre.

Ainsi, il a souligné qu'il est vrai que des progrès ont été accomplis dans la lutte contre les violences basées sur le genre en RDC mais, des efforts restent encore à fournir pour capitaliser ces progrès déjà atteints et faire progresser davantage la lutte contre ces violences en adoptant des mesures nécessaires pour s'assurer de la durabilité des interventions. Pour ce diplomate canadien, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice, reste un socle important dans le processus de réhabilitation des survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre.

S'agissant de la campagne "Tolérance Zéro Immédiate" lancée par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Ambassadeur du Canada en RDC a insisté sur le fait que celle-ci ne doit pas rester des simples mots, mais qu'elle doit être accompagnée des actions concrètes et fermes. Au même titre que la lutte contre l'impunité, l'accès facile à la justice pour les survivantes etc.

Les actes souhaités par Benoit-Pierre Laramée

Par rapport à la compagne "Tolérance Zéro immédiate contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre", le Gouvernement du Canada à travers son Ambassadeur Benoit-Pierre Laramée, souhaite que le Gouvernement congolais promulgue la loi sur l'instance judiciaire de l'aide légale aux survivantes; l'amendement de la loi relative aux fonds de réparation garantissant l'accès gratuit à la justice des survivants qui permettront leurs soins essentiels, et l'institutionnalisation des centres intégrés multisectoriels pour la prise en charge des survivants.

Lançant officiellement la table-ronde au nom de la Ministre du Genre empêchée, Bienvenu Akilimali, Directeur de Cabinet au Ministère du Genre, Famille et Enfant a également fait savoir que les démarches sont actuellement en cours pour l'institutionnalisation des Centres Intégrés des Services Multisectoriels (CISM). Et, le Premier Ministre devra prendre un décret-loi, très prochainement pour les rendre institutionnels ces centres.

Les obstacles

Dans une brève présentation du cahier des charges de la table-ronde du 3 juin 2021, Liévin Gibungula, Coordonnateur National du Collectif des avocats de la LIZADEEL, a exposé quelques obstacles que les OSC et les médias avaient descellés en les subdivisant en deux catégories (majeurs et secondaires). Il s'agit de la condition du paiement des multiples frais de justice à charge des survivantes et la non existence des lois spécifiques qui protègent les survivantes, et les témoins des VSBG en RDC. Quant aux obstacles secondaires, il s'agit de la non amélioration des conditions des prestataires de justice (OPJ, APJ, Avocats et Magistrats) en ce qui concerne leurs salaires demeure un blocage d'accéder à la justice pour les survivants des VSGB.

Aussi, le trafic d'influence des certaines autorités dans les cas des VSBG et le manque des preuves médicales ont été également cités par les obstacles pour l'accès à la justice.

Le déchaînement des panelistes

Après des échanges riches pour l'accès effectif à la justice des survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre, les panelistes (la Juge Honorine Bokashanga, la Commissaire supérieure adjointe de l'Unité de la Police spécialisée dans la protection de l'Enfant et la prévention des violences sexuelles, Mimie Bikela et Me Liévin Gibungula, Coordonnateur National du Collectif des avocats de la LIZADEEL) ont partagé leurs expériences. Au finish, ensemble avec tous les participants, ils ont conclu que la sensibilisation communautaire sur les VSBG et la dénonciation des cas des VSBG seraient une panacée pour déboucher à une réparation effective des survivants et lutter contre l'impunité des auteurs de ces forfaits.

Il sied de souligner que la conseillère du Chef de l'Etat en matière de lutte contre les VSBG a été valablement représentée par Mme Patricia Kayembe, Membre du cabinet.