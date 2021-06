Congo-Kinshasa: Contrats miniers chinois/Afrewatch - "La révision de la convention de 2008 s'impose"

En 2008, une convention «mines contre infrastructures» a été signée entre le gouvernement congolais sous le leadership de l'ex président, Joseph Kabila Kabange et un consortium des entreprises chinoises.

Selon cet accord, la partie chinoise devait versait à la partie congolaise une somme de 6,2 milliards de dollars US pour en contre partie bénéficier d'un accès privilégié aux ressources minières. Mais cette Joint-venture a été jugée à l'époque par les experts en hautes finances des contrats du siècle.

Depuis, les observateurs se demandent : «qu'est devenu l'argent de ces contrats chinois en RDC ? ». Afrewatch, une Ong congolaise œuvrant dans ce domaine, trouve que l'Etat congolais a été roulé dans la farine. Et, cette organisation non gouvernementale a initié une investigation cinq mois durant pour voir clair sur ces contrats controversés de 2008 qui, selon les clauses majeures, prévoyaient à l'origine, la création de Sicomines pour une valeur de 3,2 milliards de dollars Us et 3 milliards Us autres pour la construction des infrastructures de base à travers le pays. Pour rembourser cette dette, le consortium de Pékin s'était arrogé 70% des parts dans la nouvelle société et obtenu une totale exonération des taxes et autres redevances sur une exploitation des réserves de cuivre estimées à l'époque à plus ou moins 10 millions de tonnes.

Pour Afrewatch, la révision de ces contrats s'impose car, martèle cette ONG dans son rapport d'enquête, 13 ans après, seulement la moitié du prêt a été versée et la République se trouve flouée. Les 3 milliards de dollars Us n'ont pas été versés. Et pire encore, au grand étonnement de cette ONG, 800 millions de dollars Us de peu qui a été versé, ne trouvent pas de justification dans le journal de ce compte et, les infrastructures à la base de cette joint-venture ne sont pas visibles. Par contre, la production du cuivre a, elle, débuté depuis 2015 pour le grand bonheur des chinois.

Selon Sonia Rolley, correspondante de la Radio France Internationale (RFI), l'un des responsables de Sicomines présent à la publication du rapport par Afrewatch, a estimé que le Président de la République, Félix Tshisekedi était d'accord avec la façon dont les choses se passent à la Sicomines et avait rassuré que les contrats ne seront pas révisés.

Mais, ces propos n'ont pas été avalés à l'état à la présidence de la République, note Sonia Rolley. Michel Eboma, Conseiller principal en charge des mines au Palais de la Nation, en réplique sur RFI, a souligné qu'une tripartite, présidence, ministère des mines et celui du Portefeuille sera tenue incessamment pour tirer au clair cette situation.