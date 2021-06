Congo-Kinshasa: La FIFA frappe Constant Omari

Ce n'était pas un acte anodin, la démission de Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), mercredi 16 juin dernier, pendant que l'opinion sportive s'attendait le moins.

Comme il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, dit-on, Constant Omari qui, vraisemblablement, sentait le mal venir, a sauté premier en abandonnant la gestion de cette institution qu'il gère depuis 18 ans, pour éviter de sortir par la petite porte.

Et comme il fallait s'y attendre, une semaine après, soit ce jeudi 24 juin, la Fédération internationale de football association (FIFA), l'a frappé, le suspendant pour une durée d'une année de toute activité relative au football au niveau tant national qu'international, avec paiement d'une amande de 66.444 Euros, indique le site officiel de la plus haute instance du football mondial.

Une suspension qui ne semble représenter plus rien, d'autant plus que la personne suspendue est devenue citoyen lambda, il ne gère plus rien.

La commission d'éthique indépendante de la FIFA lui reproche d'opacité dans la gestion de certains contrats et droits de retransmission télévisions pendant l'exercice de ses fonctions à la tête de la Confédération africaine de football (Caf). Une procédure d'instruction formelle avait été ouverte depuis le 7 janvier dernier, avant qu'il ne soit entendu le 27 janvier au Cameroun, pendant la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2022. Il ressort de cette enquête que Constant Omari avait mené des négociations pour le compte de la CAF, qui ont abouti à la mise en place de dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération.

Des contrats Omari ont entraîné la CAF à la perte de certaines actions financières considérables. En plus, l'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui a empêché Omari Constant d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination, précise le communiqué de la FIFA. C'est le résultat des enquêtes menées par la commission d'éthique de la Fifa, qui clamait déjà haut et fort, qu'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur le Congolais Constant Omari.

Comme "l'homme prudent, voit le mal de loin", Constant Omari peut alors se frotter la tête d'avoir su bien quitter le bateau avant que le naufrage n'arrive.

A son départ, il dit aux médias avec beaucoup de zèles : « j'étais général et je ne peux plus redevenir caporal. Vu que j'ai occupé les grandes fonctions au niveau des instances supérieures notamment, la Fifa et la Caf, je ne peux plus rester à la Fédération comme président. Je quitte la Fédération et je deviens citoyen lambda ».

Dans son discours d'adieu, Constant Omari a regretté de n'avoir pas réussi à construire un immeuble de 10 étages pour la Fécofa, alors que c'était son grand projet qu'il avait toujours rêvé le réaliser.

«Mesdames et messieurs, j'ai fait ma part d'histoire du football de ce pays qui restera gravé dans les annales. Ma fierté est que les gens à travers le monde savent aujourd'hui qu'en RDC, la Fecofa existe, ce qui n'était pas le cas hier. Nous avons apporté une valeur ajoutée et une viabilité à la Fecofa », a déclaré Constant Omari.