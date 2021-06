Congo-Kinshasa: La Croix-Rouge pour la redynamisation des brigades en milieux estudiantins

La Croix-Rouge de la RDC a tenu une conférence-débat le vendredi 25 juin 2021 à l'Université de Kinshasa, sous le thème : "Le travail inarrêtable de la Croix-Rouge pour le bien-être des universitaires".

Il était question à travers cette activité de redynamiser la brigade estudiantine de l'Université de Kinshasa et de faire comprendre aux jeunes les rôles de la Croix-Rouge dans les milieux universitaires.

Le but ultime de cette conférence-débat consistait à redynamiser la brigade estudiantine de la Croix-Rouge de l'Université de Kinshasa, de faire comprendre aux jeunes le travail de la Croix-Rouge dans les milieux universitaires afin de susciter l'adhésion massive dans le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse (CRJ). Il faut noter que la Croix-Rouge de la Jeunesse (CRJ) est l'émanation de la Croix-Rouge de la RDC.

Elle a pour rôle de mobiliser, recruter, impliquer, fidéliser ainsi encadrer les jeunes volontaires dans tous les programmes de développement de la Société Nationale. C'est pourquoi, elle se chargera de vulgariser les idéaux de la Croix-Rouge dans les écoles, instituts supérieurs et universités, confessions religieuses, les centres de jeunes, mais aussi en organisant des journées récréatives exploitant des thèmes ayant un impact sur la jeunesse.

Outre cela, la CRJ va organiser aussi des concours interscolaires et des foires interuniversitaires sur différentes questions liées à la jeunesse ; elle établira et développera les liens de collaboration avec les institutions et organismes ayant trait à la jeunesse. Il sera question de coordonner, suivre et s'impliquer dans les programmes de Protection de l'enfance dans le pays, en vue de concevoir des outils de gestion, de suivi et d'évaluation des programmes de la jeunesse.

Prenant la parole, le Directeur National de la Jeunesse de la Croix-Rouge, Thomas Kalonji a commencé par rappeler l'historique du mouvement, la présentation de la Croix-Rouge RDC, le rôle (travail) de la Croix-Rouge dans un site universitaire, la vision de la Direction Jeunesse qu'il dirige, la vision de la Société Nationale (CRRDC), la promotion du volontariat ainsi que la motivation pour "faire plus, faire mieux et aller plus loin... ".

La Croix-Rouge étant opérationnelle dans les 26 provinces de la RDC avec en son sein 170 mille volontaires formés, Thomas Kalonji a fait savoir que ce processus de redynamisation des brigades sera effectué dans toutes les universités du pays.

Il a souligné que le rôle de la Croix-Rouge dans les milieux universitaires est de former les jeunes en premier secours, de prévenir, de sensibiliser, d'orienter et surtout de prôner les bonnes conduites et mœurs.

Pour finir, il a souhaité qu'à l'horizon 2021-2022, qu'il n'y ait plus d'universités sans brigade estudiantine de la Croix-Rouge, tout en se rattachant au message du Président National de la Croix Rouge qui estimait qu'à l'horizon 2021 qu'il n'y ait pas des familles sans secouriste.