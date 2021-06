Sénégal: Enseignement supérieur - 20.000 ordinateurs mis à la disposition des étudiants de l'UVS

Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation vient de mettre à la disposition des 15800 étudiants de l'UVS des ordinateurs de haute qualité et très performants. Ces appareils ont été réceptionnés samedi et seront remis aux autorités de l'UVS qui se chargeront de les distribués aux étudiants dans les différents espaces numériques ouverts à travers le pays. « C'est 20.000 ordinateurs pour 15 800 étudiants qui en ont droit, ce qui reste sera mis à la disposition de l'enseignement supérieur.

Pour les étudiants de l'UVS, ce n'est pas seulement les ordinateurs qui sont mis à leur disposition. Il y a la connectivité internet mensuelle de 7 gigas pour suivre leurs cours. Voilà les efforts que le gouvernement met en place pour créer les meilleures conditions d'étude » a expliqué Cheikh Omar Hanne.

En plus de ces ordinateurs, les pensionnaires de l'UVS dans les différents ENO pourront disposer d'une connexion haut débit. Des efforts que le ministre de l'enseignement supérieur invite les étudiants à mesurer. Le ministre a rappelé aux étudiants les nombreux efforts fournis par l'Etat pour améliorer leurs conditions d'études. Cheikh Oumar Hanne a rappelé que depuis 2012 «500 milliards francs dans le secteur de l'enseignement supérieur. Cela veut dire 3 fois les investissements qui ont été faits entre 1960 et 2012 ».

Pour cette raison, il demandé aux futurs récipiendaires de prendre en compte ces efforts et travailler à apaiser l'espace universitaire, en y bannissant la violence pour leur intérêt et celui du Sénégal. « Pas de violence, l'espace universitaire n'en a pas besoin, il faut qu'on protège notre dispositif. Si tous les acteurs jouent le jeu et qu'il y en ait un seul qui ne joue pas le jeu, ça peut détériorer le système et ça ne sera pas bon pour notre pays » leur a-t-il dit.