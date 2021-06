Sénégal: Saint-Louis / Journée d'excellence du lycée Charles De Daulle - Plusieurs élèves invités au respect des valeurs telles que la discipline

L'Administration du Lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis a célébré avant-hier, samedi 26 Juin, sa journée d'excellence sur le thème "Le Culte du savoir et de la discipline pour une école d'excellence". Il s'agissait à travers ce thème de montrer aux élèves que le pays a des valeurs qu'il faut impérativement respecter et au même moment bannir les agressions faites sur les professeurs ces derniers temps. La journée avait pour marraine la Directrice d'Intelligence Magazine, Amy Sarr Fall, qui a invité les enseignants à encourager et motiver les élèves de ce Lycée au vu des moyennes obtenues.

Nombreux ont été les élèves ayant reçu des prix de la part de l'Administration du Lycée Charles de Gaulle qui a voulu à cet effet célébrer l'excellence en primant les meilleurs élèves. Cette édition a été placée sous le thème "Le Culte du savoir et de la discipline pour une école d'excellence". Un thème dont le choix n'est pas fortuit, à en croire le proviseur du Lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis.

"Nous avons choisi ce thème parce que nous avons constaté qu'il y a une crise des valeurs dans tout le Sénégal mais particulièrement au niveau de nos établissements scolaires. Nous avons ces temps-ci des agressions des professeurs par des élèves. Alors on s'est dit qu'il faut mettre fin à cela parce qu'un élève ne devrait pas agresser son professeur car ce dernier est un modèle, un parent et l'école est un lieu d'éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons invité le Commandant la Zone militaire no.2 pour qu'on puisse faire une cérémonie de levée des couleurs afin de montrer aux élèves qu'ils doivent respecter les valeurs cardinales", a précisé Mme Lota Dieng, proviseur du Lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis qui a également tenu à rappeler aux élèves des valeurs telles que la discipline et le travail sans quoi il ne saurait y avoir de réussite à l'école.

La marraine de cette journée d'excellence est la Directrice de l'Intelligence Magazine, en l'occurrence Amy Sarr Fall, par ailleurs Présidente de la plateforme Intelligences Citoyennes. Elle a saisi d'ailleurs l'occasion pour inviter les enseignants à encourager l'excellence dans les écoles par la motivation des élèves. "Je me réjouis d'être là pour récompenser les élèves qui, pendant tout au long de l'année, se sont battus pour parvenir à des moyennes aussi impressionnantes. Je pense qu'il faut les encourager et les motiver. On a vu qu'il y avait aussi beaucoup de filles récipiendaires de prix. Cela prouve que les filles sont capables d'excellence et qu'elles doivent rester à l'école", a-t-elle dit tout en plaidant pour qu'on cesse au Sénégal d'utiliser le terme "dernier de la classe". Car, d'après elle, " il n'y a pas de dernier de la classe mais juste des élèves qui n'ont pas été à la hauteur et qui ont le potentiel d'être les premiers". "Ces élèves devraient être poussés sur la voie de l'excellence plutôt que de leur rappeler leur échec", a-t-elle conclu.