Sénégal: Kaolack / Inondations dans le quartier de Gawage - Les populations crient leur ras-le-bol

Les populations du quartier Gawane de Kaolack sont très remontées contre l'Etat. Les inondations provoquées par la pluie du samedi 26 juin dernier sur leurs périmètres d'habitation ont causé d'importants dégâts matériels.

Pis certains habitants sont menacés de quitter leurs résidences pour un temps. Ainsi mobilisées le même jour pour crier leurs amertumes, ces populations ont directement accusé l'Etat du Sénégal, la mairie de Kaolack, mais surtout le Programme de modernisation des villes (Promovilles), principal maître d'œuvre de la réalisation des nouvelles infrastructures hydrauliques de drainage des eaux pluviales sur les environs du marigot "Khakhoum". Elles soutiennent, cependant, que contrairement à ce qu'elles attendaient des travaux, le projet de résolution de la problématique des inondations dans cette partie de Kaolack, a finalement créé tous les désagréments dont elles souffrent aujourd'hui. Car il a accéléré le rythme des ruissellements ; et, pour une seule pluie, toutes les eaux tombées dans le voisinage ont fini leurs courses dans leur quartier.

Selon la diversité de versions recueillies ça et là chez les habitants, les tas de sable stockés et certains autres édifices bloquent toutes les issues et détournent de manière spontanée l'itinéraire des eaux vers les habitations.

Ainsi au bilan, les stocks de vivre, matériel d'usage et autres biens ont tous été endommagés et beaucoup craignent la réapparition de maladies endémiques. Même si dans une de ses dernières visites de ces infrastructures, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam annonçait la fin des travaux au cours de ce mois de juinci, la résolution de la question des inondations dans le quartier de Gawane Kaolack est encore loin de connaître son épilogue. Car les infrastructures qui sont aujourd'hui réalisées semblent n'avoir aucun impact sur la remontée des eaux.