Maroc: Psyenligne.ma, un site 100% marocain dédié à la santé mentale

Casablanca — Le site "Psyenligne.ma", première plateforme marocaine simple, efficace et sécurisée de prise de rendez-vous en ligne avec des psychologues cliniciens, assure une proximité avec des professionnels de santé qualifiés et habilités à traiter des psychopathologies, accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7.

Cette plateforme est le fruit d'un travail acharné d'entrepreneurs marocains, de développeurs informatique avec le soutien et le conseil de quelques psychologues cliniciens membres dans des associations marocaines de psychologie, indique-t-on dans un communiqué.

Un grand professionnalisme et un dévouement profond qui fait de Psyenligne.ma l'un des meilleurs sites web de consultation en ligne, ajoute la même source.

C'est un service qui a vocation à faciliter aussi bien la vie des patients que des psychologues cliniciens. Il permet aux patients de bénéficier d'un service complet leur garantissant à tout moment la prise de contact avec les psychologues cliniciens de leurs choix selon la ville et le quartier désirés, et leur permettant de faire des consultations au cabinet ou en ligne.

Pour les psychologues, ce service se révèle fructueux dans la mesure où il leur permet d'améliorer l'efficacité de leur organisation et la communication avec leurs patients. "Plus de 10 psychologues cliniciens font aujourd'hui appel à nos services et nous font confiance", soulignent les propriétaires de ce site.

"J'ai eu l'occasion d'utiliser le site Psyenligne.ma pour des consultations en ligne. L'utilisation est facile, la consultation en ligne se passe sans embûches et l'assistance est à la disposition en cas de besoin", Soukaina Zerradi, psychologue clinicienne, citée par le communiqué.

"Parce que la santé des marocains est notre priorité, nous nous engageons à travailler avec des psychologues cliniciens, spécialistes et certifiés. Ainsi, nous proposons l'accès à plusieurs spécialités psychologiques au cabinet ou en service de téléconsultation telles que la neuropsychologie et gérontopsychologie", ajoutent les propriétaires de la plateforme.

Psyenligne renforce sa volonté de favoriser l'accès à toutes les informations disponibles au sujet de la santé mentale, c'est ainsi que Psyenligne a créé un volet dédié aux articles de psychologie. L'objectif de ce volet est de sensibiliser les marocains autour de certains thèmes psychologiques (e.g. blessures émotionnelles de l'enfance, amitié, anxiété, dépression etc.).