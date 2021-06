Sénégal: Renouvellement des instances de la FSF - La commission électorale détaille le processus des élections

La Commission électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a rencontré la presse ce samedi 26 juin pour donner les détails du processus électoral en perspective de l'Assemblée générale ordinaire prévue le 7 juillet prochain

En perspective aux élections des différentes instances de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), la Commission électorale chargée de conduire ces élections a rendu public le samedi 26 juin les détails du processus électoral de ces différentes branches de la Fédération. A ce titre, le président de cette Commission, Me Seydou Diagne, a tenu à préciser les missions de la Commission qui sont de conduire des élections transparentes et démocratiques en partant de la recevabilité des candidatures, du déroulement des votes, et de la proclamation des résultats définitifs. «Nous avons de très larges pouvoirs, c'est vrai que nous avons une commission de recours en amont mais si vous regardez bien le processus, nous ne sommes pas une commission qui fait une proclamation. Le 07 août si nous décidons du résultat des élections en toute transparence, en toute démocratie, il n'y a pas une commission de recours qui va faire une proclamation définitive. C'est nous qui prenons la décision finale», a déclaré Me Seydou Diagne.

7 JUILLET 2021, DATE BUTOIR DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Pour ce qui concerne les élections, les candidats ont jusqu'au 7 juillet prochain pour déposer leurs candidatures au siège de la FSF. Déjà une candidature a été enregistrée. Il s'agit de celle du président de Génération Foot Mady Touré qui a officiellement annoncé sa candidature 24 juin dernier.

L'ÉLECTION DES 14 LIGUES RÉGIONALES DU SÉNÉGAL

D'après la Commission, les élections des 14 Ligues régionales ont été divisées structurées et reparties en 6 pôles. Le 1er pôle concerne Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Le 2ème pôle concerne Thiès et Diourbel. Le 3ème pôle concerne Louga, Saint-Louis et Matam. Le 4ème pole concerne Kaolack, Fatick et Kaffrine. Le pôle 5 concerne Tambacounda et Kédougou. Et enfin le pôle 6 concerne Dakar. La périodicité de ces élections se définit comme suit : Fatick et Kaolack le 30 juin. Ziguinchor le 1er juillet. Kaffrine le 2 juillet. Thiès Le 3 juillet. Louga Le 11 juillet. «Nous attendons que Dakar, Saint Louis, Diourbel, Matam nous communiquent leurs dates afin que nous puissions nous préparer matériellement avec le secrétaire général pour pouvoir aller superviser. Nous leur demandons de nous donner la date et le lieu pour que nous puissions prendre nos dispositions», informe Me Diagne.

Concernant le fichier électoral, Me Diagne dira : «nous avons demandé à la FSF de mettre à notre disposition le fichier électoral, ce qui a été fait. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant dans le travail. Il faut qu'on confronte ce fichier électoral avec les données qui sont dans les Ligues régionales pour voir quels sont les clubs qui sont affiliés, leurs nombres, est ce que ce sont des clubs qui sont actifs, est ce que ce sont des clubs qui doivent rester dans le fichier même en étant actifs ? C'est le travail que nous sommes en train de faire». A noter que pour ces différentes élections, la Commission a huit jours pour statuer sur les déclarations de candidatures et que les éventuelles candidatures jugées irrecevables ont, 3 jours pour faire appel devant la Commission de recours.