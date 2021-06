Sénégal: Partenariat - Diagna Ndiaye a offert 20 millions à l'ANPS

20 millions ! C'est la rondelette somme que le président du Comité national olympique et sportif (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye a décidé d'offrir à l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS). Un acte spontané devant permettre à la presse sportive de subvenir à ces besoins.

Mamadou Diagna Ndiaye a encore démontré l'importance qu'il accorde à la presse sportive de son pays. Aussitôt informé de certaines difficultés auxquelles certains journalistes sportifs sont confrontés (précarité, maladies, formation et autre renforcement de capacité, etc.), le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a décidé d'offrir à l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) 20 millions de F CFA. Un acte certes spontané mais qui est loin d'être une première pour l'homme d'affaires sénégalais, par ailleurs membres du CIO.

Pour rappel, quand l'équipe nationale du Sénégal avait été condamnée à l'errance à cause de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor, suite aux douloureux événements face à la Côte d'Ivoire, le match Sénégal-Angola comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014 avait été délocalisé à Conakry. Informé également du déplacement massif des journalistes sénégalais, Diagna, comme l'appellent les intimes, avait offert à l'ANPS 5 millions. Mieux, il avait également dans la même dynamique offert 25 ordinateurs neufs, à des journalistes sportifs pour les aider dans leur travail.

JOJ DAKAR2026 : SÉMINAIRE EN SEPTEMBRE

Face aux membres du Comité exécutif de l'ANPS que le Président Ndiaye avait conviés à un déjeuner à l'hôtel Pullman ce samedi, dans le but de raffermir davantage les relations entre les deux structures, son vice-président du CNOSS après avoir fait un bref résumé de la journée mondiale de l'olympisme qui s'est déroulée le 23 juin dernier aux musées des Civilisations noires, a informé les membres de l'ANPS de la volonté de la Fédération des Fédérations de tenir un séminaire de formation en direction de la presse sportive. Ce sera au mois de septembre prochain.

Prenant la parole, le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, a magnifié les relations entre la structure qu'il dirige et le Cnoss. Il a rappelé le soutien constat du Comité olympique à l'endroit de l'ANPS mais aussi de certains journalistes souvent en difficulté. M. Thiam a également rappelé pour le magnifier les circonstances dans lesquelles, le Sénégal s'est vu attribuer l'organisation des JOJ à Buenos Aires en 2018, devant le Botswana, le Nigeria et la Tunisie.

Revenant à la charge, le président Diagna Ndiaye s'est félicité des échanges et du partenariat entre le Cnoss et l'Anps. Il a demandé par la même occasion aux journalistes de faire preuve de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Surtout en cette période de pandémie du Covid-19. Le secrétaire général de l'ANPS par ailleurs, secrétaire général du SYNPICS, Ahmadou Bamba Kassé a dit sa satisfaction. Par la même occasion, il a insisté sur la nécessité d'avoir une bonne formation pour mieux combattre les «infox» notamment dans les réseaux sociaux.

Aïssatou Françoise Seck, au nom de la Commission féminine a abondé dans le même sens. Elle a aussi magnifié le rôle du Cnoss dans le développement du sport sénégalais.